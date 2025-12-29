Joshua wyciągnięty z auta z grymasem bólu na twarzy

Według gazety "Daily Mail", która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala. Stacja BBC z kolei poinformowała, że według miejscowych władz Brytyjczyk, który - jak przekazał jego agent Eddie Hearn - przebywa w Nigerii na wakacjach, czuje się dobrze.

W internecie krążą nagrania, na których widać, jak Joshua jest wyciągany z bolesnym wyrazem twarzy z mocno uszkodzonego samochodu. Urodzony w Anglii syn nigeryjskich imigrantów prawdopodobnie siedział na tylnym siedzeniu, za kierowcą. Do wypadku doszło podobno na autostradzie w Makun, a jedno auto miało uderzyć w drugie, które się zatrzymało.

Porażki zastopowały karierę Brytyjczyka

Joshua w 2012 roku został w Londynie mistrzem olimpijskim, a następnie przez parę lat był zawodowym mistrzem świata wagi ciężkiej. W 2017 roku wygrał spektakularną walkę o tytuł z Ukraińcem Wołodymyrem Kliczką na londyńskim stadionie Wembley. Pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż. W 2024 roku uległ swojemu rodakowi Danielowi Dubois. Te porażki sprawiły, że jego kariera uległa załamaniu.

Joshua pokonał Paula i rzucił wyzwanie Fury’emu

Krótko przed Bożym Narodzeniem wrócił do ringu i pokonał na gali w Miami przez techniczny nokaut Jake’a Paula, amerykańskiego influencera, który próbuje sił w boksie. Za ten pojedynek miał otrzymać ok. 70 mln dolarów.

Po walce Joshua rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwaną "bitwę o Wielką Brytanię". Jego bilans jako zawodowca to 29 zwycięstw, w tym 24 przez KO, i cztery porażki.