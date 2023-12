Holenderscy dziennikarze donoszą, że celem ataku mógł być Wrzosek. Polak przygotowuje się obecnie do walki z Ivanem Vitasoviciem, z którym ma się zmierzyć podczas gali KSW 90 w Warszawie. Według "bredavandaag", Wrzosek wsiadł do pojazdu, zanim zaczął się atak. Mógł być obserwowany już wcześniej, a napastnik wybrał najodpowiedniejszy moment to ataku.

Na nagraniu wyraźnie widać, że po zidentyfikowaniu pojazdu, napastnik podszedł bliżej i oddał pierwszy strzał. Następnie uciekając jeszcze kilkukrotnie nacisnął na spust. Holenderskie media sugerują, że poszukiwany jest mężczyzna w młodym wieku. Policja bierze pod uwagę, że mogły pomagać mu osoby trzecie.