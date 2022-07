27-letni Polak był najszybszy z ponad 100-osobowego peletonu, który wjechał do Łodzi i finiszował na ulicy Piotrkowskiej.

Reklama

Przyjechaliśmy tu powalczyć o klasyfikację generalną, ale nie wszystko ułożyło się tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Został nam ten ostatni etap, na który bardzo się nastawiałem. Koledzy bardzo mi pomogli i rozprowadzili mnie dziś perfekcyjnie. W końcu też przypasowała mi pogoda, bo dziś jechało się świetnie. Dużo gorzej było wczoraj, kiedy termometr na moim rowerze momentami pokazywał 41 stopni i ledwo co dojechałem do mety - tłumaczył Stosz.

Wcześniej na ponad 200-kilometorwej trasie z Kielc do Łodzi przez większą część trasy uciekali we trójkę Tobiasz Pawlak z HRE Mazowsze Serce Polski, Węgier Zsolt Istlstekker (Epronex) i Niemiec Jonas Sonnleitner (Santic Wibatech), którzy wygrywali kolejne premie. Peleton dogonił ich na rogatkach Łodzi.

Największy sukces w karierze Kielicha

Reklama

W całym wyścigu zwyciężył Belg Kielich, triumfator królewskiego etapu, po którym w czwartek objął prowadzenie w wyścigu.

To mój największy sukces w karierze. Mam nadzieję, że będzie to też duży krok w mojej karierze. Nie chcieliśmy dziś stracić żółtej koszulki lidera. Pogoda wreszcie pozwalała na dobre ściganie, ale dwa ostatnie dni były naprawdę ciężkie - przyznał 23-letni kolarz.

Reklama

Pogoda dała się we znaki kolarzom

Srebrny medalista w wyścigu drużynowym igrzysk w Seulu (1988) Marek Leśniewski oceniając tegoroczne zmagania zwracał uwagę na ekstremalne warunki pogodowe.

W piątek było przerażająco gorąco. Może nie wszyscy to wytrzymali, ale większość dotarła do mety. Triumfował Belg, ale bardzo cieszy mnie dzisiejsze zwycięstwo Patryka Stosza w Łodzi. To pokazuje, że mamy dobre kolarstwo i idziemy w dobrym kierunku - podkreślił były mistrz Polski.

W 33. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rywalizowało blisko 150 zawodników z 26 polskich i zagranicznych grup. W przeszłości w tej imprezie triumfowali m.in. Dariusz Baranowski, Tomasz Brożyna, Piotr Wadecki.

Wyniki:



Piąty etap, Kielce - Łódź (201,8 km):



1. Patryk Stosz (Voster ATS) 4.45,51

2. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski)

3. Simon Dehairs (Belgia/Alpecin-Fenix)

4. Tomas Barta (Czechy/ ATS Investments)

5. Timo Kielich (Belgia/Alpecin-Fenix)

6. Nick Van der Meer (Holandia/VolkerWessels) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja końcowa:



1. Timo Kielich (Belgia/Alpecin-Fenix) 17.49,22

2. Tomasz Budziński (HRE Mazowsze Serce Polski) strata 3 s

3. Matus Stocek (Słowacja/ATT Investments) 7

4. Ryan Christensen (Nowa Zelandia/Bolton Equities) 16

5. Thijs de Lange (Holandia/Metec-Solarwatt) 30

6. Toon Vandebosch (Belgia/Alpecin-Fenix) 48



Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji:



punktowa - Simon Dehairs (Belgia/Alpecin-Fenix)

górska - Thijs de Lange (Holandia/Metec-Solarwatt)

młodzieżowa – Logan Currie (Nowa Zelandia/Bolton Equities)

drużynowa - Alpecin-Fenix



Autor: Bartłomiej Pawlak.