W lutym 2020 w pierwszym meczu tych drużyn w trwających eliminacjach Polacy sensacyjnie wygrali w Saragossie z zespołem trenera Sergio Scariolo 80:69. Było to pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych z reprezentacją z Półwyspu Iberyjskiego od 1972 roku i igrzysk olimpijskich w Monachium (87:76).

Reklama

Przed rokiem w składzie Hiszpanii było dwóch złotych medalistów MŚ w Chinach. Do Gliwic włoski szkoleniowiec nie powołał żadnego z nich, stawiając na odmłodzenie reprezentacji i poszerzenie zaplecza drużyny narodowej. W gronie 13 powołanych jest trzech debiutantów - Fran Guerra, Miquel Salvo i Joel Parra.

Rywale bez gwiazd

Ze składu z Saragossy pozostało tylko czterech graczy: Ruben Guerrero, Ferran Bassas, Dario Brizuela i Jonathan Barreiro. Najwięcej, bo czterech kadrowiczów ma Unicaja Malaga, gdzie występuje powołany przez Mike'a Taylora były kapitan reprezentacji Adam Waczyński.

W zespole brakuje nie tylko największych gwiazd, które grają w lidze NBA, ale też zawodników z najlepszych europejskich klubów, jak Real Madryt czy FC Barcelona, z powodu kolizji terminów meczów FIBA z rywalizacją w Eurolidze.

Awans prawie pewny

Hiszpania jest już pewna awansu do finałowego turnieju, choć - jak Polska - ma sześć punktów (bilans 2-2), bo pokonała dwa razy najsłabszą w grupie Rumunię (0-4) i nie może już być przez nią wyprzedzona. Awans na Eurobasket wywalczą trzy czołowe zespoły z grupy. Liderem tabeli jest Izrael z kompletem czterech zwycięstw. Rumunia tylko czysto teoretycznie mogłaby wyprzedzić Polskę, gdyby wygrała dwa mecze w Gliwicach przy dwóch porażkach gospodarzy "bańki" i korzystnej różnicy małych punktów. W ostatnim meczu turnieju Polska zmierzy się w niedzielę właśnie z Rumunią.

Piątkowy rywal biało-czerwonych to druga drużyna rankingu FIBA, ustępująca tylko USA. Polska, po wywalczeniu ósmego miejsca w ubiegłorocznych mistrzostwach świata, awansowała w tym zestawieniu na 13. miejsce (9. w Europie). To właśnie podczas mistrzostw globu w Chinach Polska zmierzyła się z Hiszpanią w ćwierćfinale i uległa jej 78:90.

Hiszpanie, dwukrotni złoci medaliści mistrzostw świata (2010, 2020) w czempionacie Starego Kontynentu od ponad dekady nie schodzili z podium, zdobywając trzykrotnie złoto (2009, 2011, 2015), srebro (2007) i dwa razy brąz (2013, 2017). We wcześniejszych turniejach zdobywali jeszcze sześć razy srebro (1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007) oraz dwukrotnie brąz (1991 i 2001).

Dorobek Polaków to trzy medale: srebrny (1963) i dwa brązowe (1965, 1967). Do 1971 r. włącznie biało-czerwoni zajmowali na ME wyższe lokaty od Hiszpanów, począwszy od pierwszego występu Polaków w 1937 r.

Reprezentacja Hiszpanii na mecze z Polską i Izraelem w Gliwicach:rozgrywający i rzucający obrońcy: Francis Alonso, Jaime Fernandez, Dario Brizuela (wszyscy Unicaja Malaga), Ferran Bassas (Joventut Badalona), Sergi Garcia (MoraBanc Andora)skrzydłowi: Jonathan Barreiro (Casademont Saragossa), Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra (obydwaj Joventut Badalona), Oriol Pauli (MoraBanc Andora), Miquel Salvo (Hereda San Pablo Burgos)środkowi: Victor Arteaga (Movistar Estudiantes Madryt), Fran Guerra (Lenovo Teneryfa), Ruben Guerrero (Unicaja Malaga)

1959 ME Polska - Hiszpania 61:58 1960 IO Polska - Hiszpania 75:63 1963 ME Polska - Hiszpania 79:76 1965 ME Polska - Hiszpania 82:57 1967 ME Polska - Hiszpania 88:71 1969 ME Polska - Hiszpania 79:78 1971 ME Polska - Hiszpania 83:70 1972 el. IO Polska - Hiszpania 88:86 1972 IO Polska - Hiszpania 87:76 1980 el. IO Hiszpania - Polska 107:81 1980 IO Hiszpania - Polska 104:81 1985 ME Hiszpania - Polska 99:97 1991 ME Hiszpania - Polska 73:67 1997 ME Hiszpania - Polska 104:61 2009 ME Hiszpania - Polska 90:68 2011 ME Hiszpania - Polska 83:78 2013 ME Hiszpania - Polska 89:53 2015 ME Hiszpania - Polska 80:66 2019 MŚ Hiszpania - Polska 90:78 2020 el. ME Polska - Hiszpania 80:69