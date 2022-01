FIBA poszła nam na rękę i zgodziła się rozegrać to spotkanie w sobotę, co jak na Euroligę jest nietypowym terminem. Inne dni były jednak z różnych względów nie do zaakceptowania przez jeden bądź drugi zespół. Z kolei w ekstraklasie mieliśmy w niedzielę zmierzyć się we Wrocławiu ze Ślęzą, ale to spotkanie, właśnie z uwagi na nasz wyjazd do Włoch, zostało przełożone. Wszystko wskazuje, że odbędzie się 16 lutego - powiedział prezes gdyńskiego klubu Bogusław Witkowski.

W 10 pucharowych meczach mistrzynie Polski zanotowały tylko dwa zwycięstwa, a jedno z nich odniosły właśnie w konfrontacji z zespołem ze Schio, którego 27 października pokonały we własnej hali 71:67. VBW Arka zajmuje w grupie B ostatnie ósme miejsce, Famila jest czwarta.

W gdyńskim zespole pozytywne wyniki testów na koronawirusa miały w niedzielę trzy zawodniczki, a tego dnia mistrzynie Polski miały podjąć CTL Zagłębie Sosnowiec. To spotkanie w ramach 14. kolejki ekstraklasy zostało odwołane, podobnie jak najbliższa sobotnia potyczka w Bydgoszczy z Polskimi Przetworami Basket-25.

Przebywające w izolacji dziewczyny czują się dobrze, chorobę przechodzą dość łagodnie, towarzyszą im bowiem objawy charakterystyczne dla klasycznego przeziębienia. Pozostałe zawodniczki nie mają żadnych dolegliwości, ale postanowiliśmy dmuchać na zimne. Od niedzieli nie ćwiczyliśmy, a koszykarki przebywały w domach. W sobotę mamy zaplanowane testy, a w przypadku negatywnych wyników od razu wracamy do treningów. Oczywiście bez trzech zainfekowanych, które dołączą do ekipy w połowie przyszłego tygodnia - dodał.

Wszystko wskazuje, że odwołane ligowe spotkania z drużynami z Sosnowca i Bydgoszczy odbędą się w lutym. Dokładne terminy powinniśmy poznać w poniedziałek - podsumował.