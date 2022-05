Według zeznań złożonych w sądzie przez kobietę, Rondo "wpadł w szał", gdy poprosiła go, żeby przestał grać w grę wideo z dzieckiem w jej domu. Koszykarz zniszczył konsolę do gry, kilka innych przedmiotów i wyszedł z domu, mówiąc do kobiety: "Nie żyjesz". Niedługo potem wrócił i uderzył pistoletem w okno. Wtedy kobieta wezwała policję.

W tym sezonie Rondo rozegrał 39 meczów w barwach Los Angeles Lakers i Cleveland Cavaliers, ale obie drużyny nie awansowały do play-off. Tytuły mistrzowskie wywalczył z Boston Celtics w 2008 oraz z Lakers w 2020 roku.