Srebrny medalista mistrzostw kraju zadebiutuje w tych najmocniejszych rozgrywkach klubowych prowadzonych przez FIBA. Będzie jedynym przedstawicielem Polski w siódmej edycji LM. „Zieloni Kanonierzy” losowani byli z czwartego koszyka, razem z Reggio Emilia, Bahcesehir Stambuł, Bnei Herzliya i czterema (przyszłymi) zwycięzcami rund kwalifikacyjnych, którzy zostaną wyłonieni we wrześniu.

W rozgrywkach (łącznie z kwalifikacjami) wezmą udział 52 drużyny, w tym 18 krajowych mistrzów, reprezentujących 29 federacji. W gronie uczestników są takie znane europejskie firmy jak m.in. AEK Ateny, Galatasaray Nef Stambuł, Limoges CSP (Francja), dwukrotny triumfator LM FIBA Lenovo Teneryfa i inny hiszpański zespół UCAM Murcia, który pozyskał najlepszego zawodnika polskiej ligi, mistrza ze Śląskiem Wrocław Travisa Trice’a czy Rytas Wilno.

W pierwszym etapie 32 drużyny zagrają w ośmiu czterozespołowych grupach systemem „każdy z każdym”. Z każdej z nich do kolejnego etapu (TOP 16) awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy, zaś ekipy z drugiego i trzeciego miejsca zagrają o awans do kolejnej fazy grupowej. Następnie 16 ekip zostanie podzielonych na cztery czterozespołowe grupy. Po dwie najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinałów (rozgrywanych do dwóch zwycięstw). Triumfator zostanie wyłoniony podczas turnieju Final Four z udziałem czterech najlepszych drużyn rozgrywek. Pierwsza kolejka LM FIBA odbędzie się w dniach 3-5 października, a ostatnia 19-21 grudnia. Rywali warszawianie będą podejmować w COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6, największej obecnie hali widowiskowo-sportowej w Warszawie, mogącej pomieścić 4800 widzów.

Drugie podejście Legii do Ligi Mistrzów FIBA

W minionym sezonie Legia dotarła do ćwierćfinału Pucharu Europy FIBA i ten sukces, w połączeniu z wicemistrzostwem Polski, zaprocentował zaproszeniem do fazy grupowej LM bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Dla stołecznej Legii, wicemistrza Polski, będzie to drugi występ w tych rozgrywkach - w sezonie 2019/20 "Zieloni Kanonierzy" zagrali w kwalifikacjach do fazy grupowej, gdzie najpierw pokonali mistrza Kosowa Sigal Prisztina, a w drugiej rundzie musieli uznać wyższość rosyjskiego BC Niżny Nowogród, późniejszego uczestnika fazy TOP 16.

W maju, w finale szóstej edycji LM, zespół Lenovo Teneryfa pokonał w Bilbao BAXI Manresa 98:87 i po raz drugi triumfował w tych rozgrywkach (pierwszy w 2017). Do obydwu sukcesów poprowadził Hiszpanów trener Txus Vidorreta. W poprzednich latach po tytuł sięgały: AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).

Grupy LM koszykarzy sezonu 2022/23:

Grupa A: SIG Strasbourg (Francja), Falco Szombathely (Węgry), UCAM Murcia (Hiszpania), kwalifikant 1.

Grupa B: AEK Ateny (Grecja), Pinar Karsiyaka Izmir (Turcja), Telekom Bonn (Niemcy), Unahotels Reggio Emilia (Włochy).

Grupa C: Legia Warszawa, Hapoel Holon (Izrael), Filou Ostenda (Belgia), Galatasaray Stambuł (Turcja).

Grupa D: ERA Nymburk (Czechy), Igokea Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), Surne Bilbao (Hiszpania), Bahcesehir College (Turcja).

Grupa E: Hapoel Jerozolima (Izrael), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy), Darussafaka Stambuł (Turcja), kwalifikant 4.

Grupa F: Baxi Manresa (Hiszpania), VEF Ryga (Łotwa), Limoges CSP (Francja), kwalifikant 3.

Grupa G: JDA Dijon (Francja), Dinamo Sassari (Włochy), PAOK Saloniki (Grecja), kwalifikant 2.

Grupa H: Lenovo Teneryfa (Hiszpania), Rytas Wilno (Litwa), Peristeri Ateny (Grecja), Bnei Herzliya (Izrael).