Koszykarki VBW Arki przegrały we własnej hali w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu Europy z LDLC ASVEL Feminin Lyon 72:91 (16:22, 15:20, 15:25, 26:24) i nie awansowały do dalszej fazy rozgrywek. W pierwszym spotkaniu gdynianki uległy we Francji 62:86.

Zawodniczki VBW Arki nie miały za wiele do powiedzenia w konfrontacji 1/16 finału Pucharu Europy z LDLC ASVEL Feminin, który jest aktualnym wicemistrzem Francji oraz liderem tamtejszej ekstraklasy. Gdynianki wyraźnie przegrały oba spotkania – na wyjeździe 62:86, a u siebie 72:91. Reklama Druga potyczka bez historii – drużyna z Lyonu szybko objęła wysokie prowadzenie i spokojnie kontrolowała przebieg boiskowych wydarzeń. W rewanżu w ekipie gospodyń zabrakło amerykańskiej rozgrywającej Jasmine Thomas. Z kolei w zespole gości świetnie wypadła zaledwie 17-letnia francuska środkowa Dominique Malonga, która zdobyła 23 punkty i miała osiem zbiórek. Koszykarze Śląska nadal z jedną wygrana w Pucharze Europy Zobacz również VBW Arka Gdynia - LDLC ASVEL Feminin Lyon 72:91 (16:22, 15:20, 15:25, 26:24)

VBW Arka Gdynia: Katarina Vuckovic 19, Haley Górecki 12, Marissa Kastanek 9, Kristina Higgins 8, Magdalena Szymkiewicz 6, Julia Niemojewska 6, Nathalie Fontaine 4, Kamila Borkowska 4, Kamila Podgórna 2, Alicja Żytkowska 2

Najwięcej punktów dla LDLC ASVEL: Dominique Malonga 23, Gabby Williams 20 i Julie Allemand 15 Reklama Michał Ignasiewicz Reklama KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję