Jest w nim, tak jak w listopadzie, gdy zabrakło urodzonej w stolicy Zimbabwe Harare, ale mającej amerykański paszport Mavungi (grała kadrze w lecie 2022 w spotkaniach towarzyskich), Amerykanka Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia). Mająca czeskie korzenie rozgrywająca występuje w kadrze od maja 2018 r., gdy otrzymała polski paszport.

9 lutego w Sosnowcu, w starej hali MOSiR (nowo wybudowany obiekt w Zagłębiowskim Parku Sportowym, który został zgłoszony do FIBA jako gospodarz meczu nie ma jeszcze pozwoleń technicznych umożliwiających organizację imprez) biało-czerwone zmierzą się w 5. kolejce eliminacji z niepokonanymi Turczynkami, liderkami grupy D. Trzy dni później, na zakończenie rywalizacji, Polki zagrają na wyjeździe ze Słowenkami. Obydwa mecze muszą wygrać, by mieć szanse na awans do finałów.

W powołanej kadrze są cztery zawodniczki występujące w klubach zagranicznych: dwie z ligi włoskiej - Anna Makurat (Dinamo Sassari) i Zuzanna Sklepowicz (Akronos Moncalieri) oraz Aleksandra Parzeńska (Joventut Badalona, Hiszpania) i Amalia Rembiszewska (Kangoeroes Basket Mechelen, Belgia).

W porównaniu do składu listopadowego jest tylko jedna zmiana – 21-letnią Julię Piestrzyńską zastąpiła rozgrywająca Sklepowicz. Jest również 20-letnia Magdalena Szymkiewicz, która była powołana w listopadzie, ale udział w meczach pokrzyżowały jej problemu zdrowotne.

"Przed nami decydujące mecze kwalifikacyjne. Jesteśmy +w grze+ o awans i zrobimy wszystko, aby tego dokonać. Wypełniona hala w Sosnowcu, gdzie zagramy z Turcją, z całą pewnością będzie naszym ogromnym atutem" – powiedział trener Kovacik cytowany na stronie PZKosz.

Sosnowiec po raz pierwszy będzie gościł mecz eliminacji koszykarek. Poprzednie dwa spotkania biało-czerwonych w kwalifikacjach Eurobasketu 2023 odbyły się w Gnieźnie. Podopieczne trenerów Kovacika, Karola Kowalewskiego i Martina Pospisila pokonały w listopadzie 2021 Albanię 125:19, a rok później uległy Słowenii 71:78.

Polska w pierwszym meczu z Turcją, w lutym 2022, przegrała w Izmicie 41:52. Obecnie z bilansem 2-2 zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy D.

Awans do turnieju finałowego uzyskają zwycięzcy 10 grup oraz cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc z ośmiu grup. Gospodarze ME 2023 - Izrael i Słowenia, mają zapewniony udział w turnieju finałowym (choć uczestniczą w eliminacjach).

W przypadku, gdy Słowenia i Izrael zajmą w swoich grupach lokaty premiowane awansem, prawo występu w ME mogą wywalczyć następne drużyny z tych grup. To korzystna sytuacja m.in. dla biało-czerwonych, ale potrzebne do tego są dwa zwycięstwa w lutym.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do trzech ostatnich turniejów finałowych Eurobasketu (2017, 2019, 2021).