Wstępna diagnoza została wydana po badaniu rezonansem magnetycznym. Po trzech tygodniach Durant ma przejść kolejne badanie.

Zawodnik na początku lutego przeszedł z Brooklyn Nets do Phoenix Suns, ale w nowej drużynie zagrał dopiero 3 marca, bo przechodził rehabilitację kolana po urazie, którego nabawił się 8 stycznia. 34-letni dwukrotny mistrz NBA z Golden State Warriors (2017-18) wystąpił tylko w trzech meczach - wszystkich wyjazdowych, zakończonych wygranymi "Słońc". Zdobywał w nich średnio 26,7 pkt, miał 7,3 zbiórek i 3,7 asyst.

Czuję się źle, bo on (Durant - PAP) czuje się źle. Widziałem wyraz jego twarzy, wiem co czuje i nie ukrywam, że nie mi jest łatwo na to patrzeć - powiedział zmartwiony urazem koszykarza trener Phoenix Monty Williams.

"Słońca" z bilansem 37 zwycięstw i 29 porażek zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej. Drużyna z Arizony nigdy nie wywalczyła mistrzostwa (do finału dotarła w 1976, 1993 i 2021 r. i uległa 2-4 Milwaukee Bucks), ale w tym sezonie jest jednym z kandydatów tytułu.