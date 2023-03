19-letni Sochan, który dwa dni wcześniej zagrał tylko osiem minut przeciwko Memphis Grizzlies (120:126) z powodu bólu w prawym kolanie, w niedzielę nie znalazł się w składzie "Ostróg". Na stronie klubu przekazano, że jego gotowość do gry będzie oceniana z dnia na dzień. Reprezentant Polski wystąpił dotychczas w 55 z 71 spotkań rozegranych przez zespół z Teksasu, który ma obecnie bilans 19-52 i zajmuje przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej.

Piątkowy mecz z Grizzlies drużyna trenera Gregga Popovicha przegrała po dogrywce, mimo że w trzeciej kwarcie prowadziła już różnicą 29 punktów. Teraz zrehabilitowała się za tamtą wpadkę i pokonała rywali, chociaż "Jastrzębie" prowadziły po zmianie stron 24 punktami.

Do przerwy było 83:61 dla gości, a na początku trzeciej kwarty 85:61, ale od tego momentu gospodarze zabrali się do odrabiania strat. Trzecią odsłonę wygrali 39:20, a ostatnią 26:15.

Był to największy "powrót" San Antonio w drugiej połowie, od kiedy zespół prowadzi trener Gregg Popovich.

To dwie różne opowieści tygodnia. Waleczność i fizyczność drużyny były świetne. Rywale w drugiej połowie zdobyli tylko 35 punktów. Kiedy grasz z takim zaangażowaniem i energią, zwykle dzieją się dobre rzeczy - skomentował słynny trener.

W jego zespole wyróżnili się Keldon Johnson i Devin Vassell, którzy zdobyli po 29 pkt. Ten pierwszy miał także 12 zbiórek.

Liderem gości, z 22 punktami, sześcioma zbiórkami i ośmioma asystami, był Dejounte Murray, były czołowy gracz "Ostróg", sprzedany w przerwie między sezonami.

Po meczu chwalił byłych kolegów z drużyny: Nie jestem zaskoczony ani zszokowany. Devin i Keldon włożyli dużo pracy. To dwaj młodzi faceci, którzy naprawdę chcą być coraz lepsi. (...) Jak powiedzieli, są wdzięczni za to, że pokazałem im drogę. Zawsze byłem przy nich, niezależnie od tego, czy w jednej w drużynie, czy gdzie jestem dzisiaj.

Serbski środkowy Denver Nuggets Nikola Jokic zdobył w Nowym Jorku 22 pkt, miał 17 zbiórek i 10 asyst w wygranym 108:102 meczu z Brooklyn Nets. To jego 28. triple-double, co daje mu pozycję lidera w ligowym zestawieniu tego sezonu. Wspierali go Michael Porter Jr. - 28 i dziewięć zbiórek oraz Jamal Murray - 25. Najskuteczniejszy w zespole gospodarzy był Mikal Bridges - 23.

Pewny występu w play off zespół ze stanu Kolorado, który przegrał pięć z sześciu poprzednich spotkań, umocnił się na prowadzeniu w Konferencji Zachodniej. Jego bilans to 48 zwycięstw i 24 porażki.