Wrocławianie w półfinale także zwyciężyli rywala - wicemistrza Polski Legię Warszawa - w tym samym stosunku, czyli 3-1. Zespół z Dolnego Śląska po raz trzeci z rzędu okazał się lepszy w play off od drużyny trenera Wojciecha Kamińskiego. W 2021 roku Śląsk wygrał walkę o brąz 2-1, a przed rokiem finał 4-1.

Pierwsze dwa mecze złoto MP odbędą się we Wrocławiu 2 i 4 czerwca, ponieważ to obrońca trofeum był najlepszą drużyną sezonu zasadniczego, zaś King uplasował się na drugiej pozycji. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.

O brąz zagrają (systemem mecz i rewanż) przegrani z półfinałów - Legia i BM Stal. Pierwszy mecz w stolicy w sobotę 3 czerwca, a rewanż w Ostrowie Wlkp. we wtorek 6 czerwca, gdyż Stal zakończyła sezon zasadniczy wyżej (była trzecia) niż Legia (czwarta).

Trener wrocławian Ertugrul Erdogan po wygranej w Warszawie stwierdził, że cały czas uczy się polskiej ligi i zespołu, a to, że Śląsk dotarł do finału jest nie tylko jego zasługą. Turecki szkoleniowiec pod koniec lutego zastąpił Słoweńca Andreja Urlepa, który poprowadził Śląsk przed rokiem do 18. złotego medalu, zdobywając swoje szóste mistrzostwo Polski.

"To były trudne serie, zarówno ćwierćfinał z Treflem, jak i półfinał z Legią. To, że zagramy znów o złoto to efekt pracy trenera Andreja Urlepa. Mam szacunek wobec jego pracy, wykonał nie tylko jej część, ale może nawet jej większą część. Śląsk zacząłem prowadzić na początku marca, więc gdybym powiedział, że to wszystko jest tylko moją zasługą, nie byłaby to prawda. Jeżeli zdobędziemy tytuł, będzie on także należał się trenerowi Urlepowi. Musimy poprawić grę w finale, bo tam będzie jeszcze trudniej, a w sporcie pamięta się tylko mistrzów, a nie zespół, który jest w finale" - powiedział Erdogan.

King z trenerem Miłoszewskim, byłym koszykarzem Polonii Warszawa i Polonii Przemyśl, który został wybrany przez kolegów po fachu w Energa Basket Lidze najlepszym szkoleniowcem sezonu 2022/23, napisał już historię polskiej koszykówki. Pierwszy raz zespół ze Szczecina przebrnął przez ćwierćfinał, pokonując Anwil Włocławek, zdobywcę Pucharu FIBA, 3-2. Po sukcesie z BM Stalą wiadomo już, że pierwszy raz wywalczył także medal MP. Jakiego koloru będzie to krążek, okaże się najwcześniej 9 czerwca (czwarty mecz), a najpóźniej 18 czerwca (siódmy).