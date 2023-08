Trzynastoosobowa reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich Paryż 2024, odlatuje w środę do Belgradu, gdzie rozegra kolejne mecze towarzyskie. Do drużyny dołączył w Warszawie Geoffrey Groselle.

Naturalizowany amerykański środkowy, który w minionym sezonie występował w stołecznej Legii, wcześniej nie brał udziału w przygotowaniach - oczekiwał narodzin dziecka. Reklama Geoffrey jest już z nami, we wtorek rozpoczął treningi i poleci z kadrą na spotkania towarzyskie do Belgradu i Stambułu. Trener Igor Milicic będzie mógł więc go sprawdzić w warunkach meczowych. Z powodów osobistych zabraknie z kolei Mikołaja Witlińskiego. Środkowy powinien dołączyć do zespołu w piątek w Belgradzie - powiedział dyrektor sportowy reprezentacji Łukasz Koszarek. Aleksander Balcerowski zawodnikiem Panathinaikosu Zobacz również Reklama Na zgrupowaniu polskiej kadry przebywa również Serhat Cetin, były asystent trenera Igora Milicica w Besiktasie Stambuł. Młody turecki trener poprosił o możliwość zebrania doświadczenia, towarzyszy ekipie na treningach, a także pomaga przy pracy zespołu szkoleniowego. W składzie wylatującym do Belgradu nie ma też rozgrywających Łukasza Kolendy i A.J. Slaughtera. Wcześniej kadra koszykarzy trenowała we Wrocławiu w hali WKK Sport Center, gdzie rozegrała dwa zamknięte dla publiczności spotkania towarzyskie z Holandią. Pierwsze przegrała 90:94, w drugim zrewanżowała się rywalom, zwyciężając 101:100 po dogrywce. Polscy koszykarze w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu. ZOBACZ SKŁAD Zobacz również Podopieczni trenera Igora Milicica w Belgradzie zmierzą się z przygotowującą się do mistrzostw świata Serbią (3 sierpnia) i dwukrotnie z Macedonią (5 i 6 sierpnia). Po tym drugim spotkaniu tego samego dnia odlecą do Stambułu, gdzie czekają ich mecze sparingowe z Turcją. Turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich odbędzie się w Gliwicach (13-20 sierpnia) i tylko jego zwycięzca otrzyma prawo gry we właściwych kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Kadra Polski koszykarzy przed wyjazdem do Serbii (kolejno: klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty) rozgrywający: Andrzej Pluta Trefl Sopot 23 lata 190 cm 5 40 Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 24 lata 197 cm 1 3 rzucający: Jakub Garbacz Anwil Włocławek 29 lat 197 cm 35 241 Michał Michalak BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 lat 197 cm 49 365 Mateusz Ponitka Partizan Belgrad, Serbia 29 lat 198 cm 147 1565 niscy skrzydłowi: Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 27 lat 201 cm 7 24 Michał Sokołowski Gevi Napoli Basket, Włochy 30 lat 196 cm 99 723 Przemysław Żołnierewicz Enea Zastal BC Zielona Góra 28 lat 194 cm 3 15 silni skrzydłowi: Igor Milicic Charlotte 49ers, USA (NCAA) 20 lat 206 cm 3 14 Szymon Wójcik Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 23 lata 206 cm 3 4 Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 31 lat 203 cm 40 245 środkowi: Aleksander Balcerowski Panathinaikos Ateny, Grecja 22 lata 219 cm 56 470 Geoffrey Groselle Legia Warszawa 30 lat 216 cm 1 0

Michał Średziński