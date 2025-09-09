Sengun liderem reprezentacji Turcji
Polscy koszykarze w fazie grupowej mistrzostw Europy pokonali m.in. Słowenię i Francję. W obu ekipach nie brakowało zawodników znanych z parkietów NBA. Teraz podopiecznym Igora Milicicia znów przyjdzie się zmierzyć z trudnym rywalem, który w swoich szeregach ma nieprzeciętnych graczy.
Największą gwiazdą reprezentacji Turcji jest Alperen Sengun. Mierzący 206 cm zawodnik na co dzień gra w Houston Rockets. Drugim koszykarzem w zespole rywali, który występuje w najlepszej lidze na świecie jest Adem Bona z Philadelphia 76ers. W swoim CV grą w NBA pochwalić mogą się też Cedi Osman, Furkan Korkmaz i Shane Larkin. Teraz wszyscy trzej reprezentują czołowe kluby w Eurolidze.
Niepokonana Turcją faworytem do medalu
Stawką dzisiejszego meczu Polska - Turcja jest awans do półfinału mistrzostw Europy. Jeśli spotkanie zakończy się sukcesem biało-czerwonych, to w ten sposób uda się im powtórzyć sukces z turnieju, który w 2022 roku odbył się w Berlinie.
Znaleźć się w najlepszej czwórce Eurobasketu 2025 nie będzie jednak łatwo. Turcja jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do miejsca na podium. Półfinałowi rywale polskich koszykarzy na tegorocznych mistrzostwach Europy są niepokonani.
Turcja w grupie kolejno wygrała: z Łotwą 93:73, Czechami 92:78, Portugalią 95:54, Estonią 84:64 i Grecją 95:90. W 1/8 finału zwyciężyła Szwecję 85:79.
Gdzie obejrzeć mecz Polska - Turcja?
W przypadku zwycięstwa, biało-czerwoni zagrają półfinał w piątek. Ich przeciwnikiem będzie lepszy z ćwierćfinałowej pary Litwa - Grecja.
Ćwierćfinałowy pojedynek z Turcją rozpocznie się o godzinie 16.00. Transmisja dostępna będzie na TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV oraz w TVP2 i TVP Sport.
- EuroBasket 2025: terminarz meczów reprezentacji Polski
- czwartek, 28 sierpnia
- 20:30 Słowenia – Polska 95:105
- sobota, 30 sierpnia
- 20:30 Polska – Izrael 66:64
- niedziela, 31 sierpnia
- 20:30 Polska – Islandia 84:75
- wtorek, 2 września
- 20:30 Francja – Polska 83:76
- czwartek, 4 września
- 20:30 Polska – Belgia 69:70
- niedziela, 7 września
- 11:00 Polska – Bośnia i Hercegowina 80:72
- wtorek, 9 września
- 16:00 Polska – Turcja
- Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy koszykarzy 2025
- obrońcy:
- Jordan Loyd (AS Monaco)
- Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)
- Michał Michalak (Anwil Włocławek)
- Andrzej Pluta (Legia Warszawa)
- Mateusz Ponitka (Bahcesekir College Stambuł)
- Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)
- skrzydłowi:
- Aleksander Dziewa (Benfica Lizbona)
- Tomasz Gielo (King Szczecin)
- Michał Sokołowski (Dinamo BDS Sassari)
- środkowi:
- Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga)
- Dominik Olejniczak (Derthona Basket)
- Szymon Zapała (Trefl Sopot)
- Mecze w mistrzostwach Europy Polska - Turcja (bilans 7-2)
- ME 1957 Polska - Turcja 55:50
- ME 1961 Polska - Turcja 74:51
- el. ME 1969 Polska - Turcja 79:65
- ME 1973 Polska - Turcja 64:65
- ME 1975 Polska - Turcja 90:71
- ME 1981 Polska - Turcja 89:75
- ME 1997 Polska - Turcja 89:87
- ME 2009 Polska - Turcja 69:87
- ME 2011 Polska - Turcja 84:83
