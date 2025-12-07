Wasick zdobyła pierwsze złoto dla reprezentacji Polski

To pierwszy złoty medal biało-czerwonych na tej imprezie. W czwartek brązowy na 200 m st. dowolnym wywalczył Kamil Sieradzki, we wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brązowy krążek sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

Bracia Chmielewscy spisali się na medal

W niedzielę, ostatniego dnia mistrzostw w Lublinie nasi pływacy zdobyli jeszcze dwa medale. Krzysztof Chmielewski sięgnął po srebro, a jego brat bliźniak Michał - brąz na dystansie 200 m stylem motylkowym. Zwyciężył Szwajcar Noe Ponti.

Krzysztof, tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji na długim basenie, uzyskał 1.50,24, Michał był od niego o 0,06 s wolniejszy. Ponti miał 1.50,17.