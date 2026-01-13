Najmłodszy z Goczałów pojechał perfekcyjnie
We wtorek uczestnicy Dakaru ścigali się na dziewiątym etapie z Wadi ad-Dawasir do zaimprowizowanego na pustyni biwaku. To była pierwsza część drugiego w tej edycji dwudniowego odcinka maratońskiego, podczas którego zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy serwisowej i nocują w dostarczonych przez organizatorów namiotach. Samochody miały do pokonania 532 km, z czego 410 to odcinek specjalny, a motocykle – 541 km (418).
Najmłodszy z teamu Goczałów Eryk pojechał perfekcyjnie, po raz pierwszy w historii imprezy dwaj Polacy stanęli na podium etapu, gdyż drugi ze stratą 7.45 był jego wuj - Michał Goczał, który także jedzie Toyotą.
Roma nowym liderem Rajdu Dakar
Wyniki wtorkowego etapu wpłynęły na spore zmiany w klasyfikacji generalnej. Prowadzący dotychczas Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Dacia) był 15. ze stratą 26.23 do Goczała i spadł na trzecie miejsce. Prowadzenie objął Hiszpan Nani Roma (Ford), ósmy na wtorkowym etapie, a na drugą lokatę awansował Hiszpan Carlos Sainz (Ford), który we wtorek uzyskał siódmy czas.
Jednak w czołówce różnice są minimalne, Sainz traci do Romy tylko 57 s, a Al-Attiyah - 1.10. Na 16. pozycji jest sklasyfikowany Marek Goczał - strata 1:19.18, na 18. Michał Goczał - strata 1:29.23, a na 19. zwycięzca wtorkowego etapu Eryk - strata 1:45.43.
Dąbrowski stracił miejsce na podium
Wśród motocyklistów najszybszy był Hiszpan Tosha Schareina (Honda). Drugi Australijczyk Daniel Sanders (KTM) stracił do niego 4.35, a trzeci Amerykanin Ricky Brabec (Honda) - 6.22. Ale później Amerykanina ukarano i na trzecią pozycję awansował motocyklista z RPA Michael Docherty (KTM) ze stratą 4.50. Brabec spadł na czwartą pozycję.
W klasyfikacji generalnej na pozycję lidera awansował Sanders i o 6.24 wyprzedza Brabeca. Dąbrowski spadł z 15. na 16. lokatę i traci 4:12.10. Polak stracił także trzecie miejsce na podium w klasie Rally 2 - dla zawodników spoza zespołów fabrycznych, gdzie jest szósty. Prowadzi Amerykanin Preston Campbell (Honda), Dąbrowski traci do niego 1:58.11.
W środę w programie jest dziesiąty etap, który będzie drugą częścią maratonu. Trasa poprowadzi z pustynnego biwaku w kierunku miejscowości Bisza. Harmonogram przewiduje 47 kilometrów dojazdówki oraz 421 kilometrów odcinka specjalnego dla samochodów. Odcinek specjalny dla motocyklistów liczy 371 km.
- Wyniki 9. etapu Wadi ad-Dawasir - biwak
- samochody Ultimate
- 1. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 3:46.32
- 2. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota strata 7.45
- 3. Toby Price, Armand Monleon (Australia, Hiszpania) Toyota 11.36
- ...
- 27. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 35.13
- Klasyfikacja generalna
- 1. Nani Roma, Alex Haro (Hiszpania) Ford 36:44.1
- 2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania) Ford strata 57 s
- 3. Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin (Katar, Belgia) Dacia 1.10
- ...
- 16. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 1:19.18
- 18. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota 1:29.23
- 19. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 1:45.43
- Motocykle łącznie
- 1. Tosha Schareina (Hiszpania) Honda 3:45.42
- 2. Daniel Sanders (Australia) KTM strata 4.35
- 3. Michael Docherty (RPA) KTM 4.50
- ...
- 45. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 1:10.51
- 59. Filip Grot (Polska) KTM 1:24.31
- 70. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 1:48.47
- 76. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 1:55.51
- Klasyfikacja generalna
- 1. Daniel Sanders (Australia) KTM 37:09.17
- 2. Ricky Brabec (USA) Honda strata 6.24
- 3. Luciano Benavides (Argentyna) KTM 7.05
- ...
- 16. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 4:12.10
- 55. Filip Grot (Polska) KTM 15:05.01
- 70. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 21:31.21
- 72. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 40:57.19
- Czołówka klasyfikacji Rally 2
- 1. Preston Campbel (USA) Honda 39:23.16
- 2. Toni Mulec (Słowenia) KTM strata 17.28
- 3. Ruy Barbosa (Chile) Honda 1:44.44
- ...
- 6. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 1:58.11
