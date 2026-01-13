Najmłodszy z Goczałów pojechał perfekcyjnie

We wtorek uczestnicy Dakaru ścigali się na dziewiątym etapie z Wadi ad-Dawasir do zaimprowizowanego na pustyni biwaku. To była pierwsza część drugiego w tej edycji dwudniowego odcinka maratońskiego, podczas którego zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy serwisowej i nocują w dostarczonych przez organizatorów namiotach. Samochody miały do pokonania 532 km, z czego 410 to odcinek specjalny, a motocykle – 541 km (418).

Najmłodszy z teamu Goczałów Eryk pojechał perfekcyjnie, po raz pierwszy w historii imprezy dwaj Polacy stanęli na podium etapu, gdyż drugi ze stratą 7.45 był jego wuj - Michał Goczał, który także jedzie Toyotą.

Roma nowym liderem Rajdu Dakar

Wyniki wtorkowego etapu wpłynęły na spore zmiany w klasyfikacji generalnej. Prowadzący dotychczas Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Dacia) był 15. ze stratą 26.23 do Goczała i spadł na trzecie miejsce. Prowadzenie objął Hiszpan Nani Roma (Ford), ósmy na wtorkowym etapie, a na drugą lokatę awansował Hiszpan Carlos Sainz (Ford), który we wtorek uzyskał siódmy czas.

Jednak w czołówce różnice są minimalne, Sainz traci do Romy tylko 57 s, a Al-Attiyah - 1.10. Na 16. pozycji jest sklasyfikowany Marek Goczał - strata 1:19.18, na 18. Michał Goczał - strata 1:29.23, a na 19. zwycięzca wtorkowego etapu Eryk - strata 1:45.43.

Dąbrowski stracił miejsce na podium

Wśród motocyklistów najszybszy był Hiszpan Tosha Schareina (Honda). Drugi Australijczyk Daniel Sanders (KTM) stracił do niego 4.35, a trzeci Amerykanin Ricky Brabec (Honda) - 6.22. Ale później Amerykanina ukarano i na trzecią pozycję awansował motocyklista z RPA Michael Docherty (KTM) ze stratą 4.50. Brabec spadł na czwartą pozycję.

W klasyfikacji generalnej na pozycję lidera awansował Sanders i o 6.24 wyprzedza Brabeca. Dąbrowski spadł z 15. na 16. lokatę i traci 4:12.10. Polak stracił także trzecie miejsce na podium w klasie Rally 2 - dla zawodników spoza zespołów fabrycznych, gdzie jest szósty. Prowadzi Amerykanin Preston Campbell (Honda), Dąbrowski traci do niego 1:58.11.

W środę w programie jest dziesiąty etap, który będzie drugą częścią maratonu. Trasa poprowadzi z pustynnego biwaku w kierunku miejscowości Bisza. Harmonogram przewiduje 47 kilometrów dojazdówki oraz 421 kilometrów odcinka specjalnego dla samochodów. Odcinek specjalny dla motocyklistów liczy 371 km.

Wyniki 9. etapu Wadi ad-Dawasir - biwak

samochody Ultimate

1. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 3:46.32

2. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota strata 7.45

3. Toby Price, Armand Monleon (Australia, Hiszpania) Toyota 11.36

...

27. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 35.13

Klasyfikacja generalna

1. Nani Roma, Alex Haro (Hiszpania) Ford 36:44.1

2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania) Ford strata 57 s

3. Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin (Katar, Belgia) Dacia 1.10

...

16. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 1:19.18

18. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota 1:29.23

19. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 1:45.43

Motocykle łącznie

1. Tosha Schareina (Hiszpania) Honda 3:45.42

2. Daniel Sanders (Australia) KTM strata 4.35

3. Michael Docherty (RPA) KTM 4.50

...

45. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 1:10.51

59. Filip Grot (Polska) KTM 1:24.31

70. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 1:48.47

76. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 1:55.51

Klasyfikacja generalna

1. Daniel Sanders (Australia) KTM 37:09.17

2. Ricky Brabec (USA) Honda strata 6.24

3. Luciano Benavides (Argentyna) KTM 7.05

...

16. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 4:12.10

55. Filip Grot (Polska) KTM 15:05.01

70. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 21:31.21

72. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 40:57.19