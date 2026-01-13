Najmłodszy z Goczałów pojechał perfekcyjnie

We wtorek uczestnicy Dakaru ścigali się na dziewiątym etapie z Wadi ad-Dawasir do zaimprowizowanego na pustyni biwaku. To była pierwsza część drugiego w tej edycji dwudniowego odcinka maratońskiego, podczas którego zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy serwisowej i nocują w dostarczonych przez organizatorów namiotach. Samochody miały do pokonania 532 km, z czego 410 to odcinek specjalny, a motocykle – 541 km (418).

Najmłodszy z teamu Goczałów Eryk pojechał perfekcyjnie, po raz pierwszy w historii imprezy dwaj Polacy stanęli na podium etapu, gdyż drugi ze stratą 7.45 był jego wuj - Michał Goczał, który także jedzie Toyotą.

Roma nowym liderem Rajdu Dakar

Wyniki wtorkowego etapu wpłynęły na spore zmiany w klasyfikacji generalnej. Prowadzący dotychczas Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Dacia) był 15. ze stratą 26.23 do Goczała i spadł na trzecie miejsce. Prowadzenie objął Hiszpan Nani Roma (Ford), ósmy na wtorkowym etapie, a na drugą lokatę awansował Hiszpan Carlos Sainz (Ford), który we wtorek uzyskał siódmy czas.

Jednak w czołówce różnice są minimalne, Sainz traci do Romy tylko 57 s, a Al-Attiyah - 1.10. Na 16. pozycji jest sklasyfikowany Marek Goczał - strata 1:19.18, na 18. Michał Goczał - strata 1:29.23, a na 19. zwycięzca wtorkowego etapu Eryk - strata 1:45.43.

Dąbrowski stracił miejsce na podium

Wśród motocyklistów najszybszy był Hiszpan Tosha Schareina (Honda). Drugi Australijczyk Daniel Sanders (KTM) stracił do niego 4.35, a trzeci Amerykanin Ricky Brabec (Honda) - 6.22. Ale później Amerykanina ukarano i na trzecią pozycję awansował motocyklista z RPA Michael Docherty (KTM) ze stratą 4.50. Brabec spadł na czwartą pozycję.

W klasyfikacji generalnej na pozycję lidera awansował Sanders i o 6.24 wyprzedza Brabeca. Dąbrowski spadł z 15. na 16. lokatę i traci 4:12.10. Polak stracił także trzecie miejsce na podium w klasie Rally 2 - dla zawodników spoza zespołów fabrycznych, gdzie jest szósty. Prowadzi Amerykanin Preston Campbell (Honda), Dąbrowski traci do niego 1:58.11.

W środę w programie jest dziesiąty etap, który będzie drugą częścią maratonu. Trasa poprowadzi z pustynnego biwaku w kierunku miejscowości Bisza. Harmonogram przewiduje 47 kilometrów dojazdówki oraz 421 kilometrów odcinka specjalnego dla samochodów. Odcinek specjalny dla motocyklistów liczy 371 km.

  • Wyniki 9. etapu Wadi ad-Dawasir - biwak
  • samochody Ultimate
  • 1. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 3:46.32
  • 2. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota strata 7.45
  • 3. Toby Price, Armand Monleon (Australia, Hiszpania) Toyota 11.36
  • ...
  • 27. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 35.13
  • Klasyfikacja generalna
  • 1. Nani Roma, Alex Haro (Hiszpania) Ford 36:44.1
  • 2. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania) Ford strata 57 s
  • 3. Nasser Al-Attiyah, Fabian Lurquin (Katar, Belgia) Dacia 1.10
  • ...
  • 16. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) Toyota 1:19.18
  • 18. Michał Goczał, Diego Ortega (Polska, Hiszpania) Toyota 1:29.23
  • 19. Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) Toyota 1:45.43
  • Motocykle łącznie
  • 1. Tosha Schareina (Hiszpania) Honda 3:45.42
  • 2. Daniel Sanders (Australia) KTM strata 4.35
  • 3. Michael Docherty (RPA) KTM 4.50
  • ...
  • 45. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 1:10.51
  • 59. Filip Grot (Polska) KTM 1:24.31
  • 70. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 1:48.47
  • 76. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 1:55.51
  • Klasyfikacja generalna
  • 1. Daniel Sanders (Australia) KTM 37:09.17
  • 2. Ricky Brabec (USA) Honda strata 6.24
  • 3. Luciano Benavides (Argentyna) KTM 7.05
  • ...
  • 16. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 4:12.10
  • 55. Filip Grot (Polska) KTM 15:05.01
  • 70. Robert Przybyłowski (Polska) Honda 21:31.21
  • 72. Bartłomiej Tabin (Polska) Kove 40:57.19
  • Czołówka klasyfikacji Rally 2
  • 1. Preston Campbel (USA) Honda 39:23.16
  • 2. Toni Mulec (Słowenia) KTM strata 17.28
  • 3. Ruy Barbosa (Chile) Honda 1:44.44
  • ...
  • 6. Konrad Dąbrowski (Polska) KTM 1:58.11