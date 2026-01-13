Gonzalez skreślił Jastrzębskiego i Kaczora

Na zgrupowanie w COS Cetniewo, które rozpoczęło się 2 stycznia, Gonzalez powołał 20 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Hiszpański szkoleniowiec zapowiedział, że po zaplanowanych na weekend nieoficjalnych meczach z innym uczestnikiem mistrzostw Europy Serbią wybierze „18”, która pojedzie na turniej.

Reklama

W sobotę biało-czerwoni triumfowali 33:32, natomiast w niedzielę zremisowali 32:32. We wtorek Gonzalez zadecydował, że poza kadrą na Euro znaleźli się bramkarz Jastrzębski (RK Nexe Nasice) oraz obrotowy Kaczor (USAM Nimes Gard).

Selekcjoner przy wyborze kierował się intuicją

Niespełna 54-letni szkoleniowiec nie ukrywa, że była to dla niego bardzo trudna decyzja. Podkreślił, że ten wybór nie oznacza, że w przyszłości nie będzie na tych zawodników liczył. Obaj to młodzi gracze, którzy są przyszłością polskiej kadry.

Długo myślałem nad tym, na kogo nie będę liczył podczas turnieju. Ostatecznie postanowiłem, że będą to Marcel Jastrzębski i Sebastian Kaczor. Szczerze mówiąc, nie ma za tą decyzją jednoznacznego powodu. Kierowałem się swoją intuicją. Obaj zawodnicy trenowali ostatnio bardzo dobrze, ale rolą selekcjonera jest, żeby na końcu podjąć decyzję. Uznałem, że w tym momencie pozostała osiemnastka może dać zespołowi odrobinę więcej - wyjaśnił na stronie związku Gonzalez.

W każdej fazie mistrzostw trenerzy mogą jednak wymienić po dwóch zawodników, ale tylko z oficjalnego grona 35 graczy, których podano na początku grudnia. Do meczowego protokołu wpisanych może być 16 piłkarzy, dwóch obejrzy spotkanie z trybun.

Reklama

Z grupy awansują dwa zespoły

W środę Polacy wylecą do Szwecji, a dwa dni później zmierzą się w Kristianstad w swoim inauguracyjnym meczu z Węgrami. Ponadto w niedzielę zagrają z Islandią, a we wtorek, na zakończenie zmagań w grupie F, ich rywalem będą Włosi. Z każdej grupy do dalszej rundy awansują dwa najlepsze zespoły.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w trzech państwach – poza Szwecją (Kristianstad i Malmoe) także w Norwegii (Baerum) oraz Danii (Herning). Wywalczonego dwa lata temu w Niemczech tytułu bronią Francuzi. Polska uplasowała się w gronie 24 zespołów na 16. pozycji.