W barażach o cztery przepustki zagra 16 drużyn

Drużyna prowadzona przez Jana Urbana z dorobkiem 13 punktów w grupie ustępuje mającej trzy więcej Holandii, którą podejmie w piątek na PGE Narodowym, a wyprzedza Finlandię - 10. Dotychczasowe wyniki, układ pozostałych spotkań i bilans bramkowy, który w rozgrywkach pod egidą FIFA ma większe znaczenie niż rezultaty bezpośrednich meczów, sprawiają, że biało-czerwonym bardzo trudno będzie wyprzedzić ekipę „Oranje”, nawet w przypadku wygranej w Warszawie. Rywale musieliby trzy dni później stracić punkty u siebie z Litwinami, którzy w tych kwalifikacjach jeszcze nie wygrali, a Polacy wysoko wygrać na Malcie, gdyż różnica goli przemawia wyraźnie za zespołem trenera Ronalda Koemana.

Reklama
Sensacyjne powołania do reprezentacji Polski. Jan Urban zaskoczył swoimi decyzjami
Sensacyjne powołania do reprezentacji Polski. Jan Urban zaskoczył swoimi decyzjami

Zobacz również

Z kolei już jeden punkt wywalczony w pozostałych dwóch występach sprawi, że polska reprezentacja szansy na jubileuszowy, 10. występ w mundialu poszuka w marcowych barażach. O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w nich 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych jest dla zespołów, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadną zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w swoich grupach.

Drużyny z drugich miejsc, na podstawie najnowszego notowania rankingu FIFA, które zostanie opublikowane 19 listopada, zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery. Reprezentacje, które dostaną dodatkową szansę walki o awans dzięki Lidze Narodów, trafią do ostatniego, czwartego koszyka.

Reprezentacja Polski w jednym koszyku z Włochami, Turcją i Ukrainą

Reklama

Zaplanowane 20 listopada w Zurychu losowanie ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach drużyna z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej „ścieżki”, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Po październikowym „okienku” eliminacyjnym w wirtualnym podziale na koszyki ekip z drugich miejsc w poszczególnych grupach Polska plasuje się na czwartym miejscu, za Włochami, Turcją i Ukrainą, zatem razem z tymi ekipami znalazłaby się w najsilniejszym pierwszym koszyku i uniknęłaby ich w walce o mundial. Do drugiego trafiłyby Węgry, Szkocja, Czechy i Słowacja, a do trzeciego Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Szkoci mogą zaszkodzić biało-czerwonym

Z polskiego punktu widzenia najważniejszy na razie byłby koszyk „ligonarodowy”, w którym znalazłyby się Walia, Rumunia, Szwecja i Irlandia Północna. Z jednym z tych zespołów biało-czerwoni zagraliby w barażowym półfinale 26 marca, prawdopodobnie w Warszawie, o czym wspominał już prezes PZPN Cezary Kulesza.

Możliwych scenariuszy jest wciąż kilka, choć można zakładać, że biało-czerwoni barażowy półfinał rozegrają na własnym terenie, bo nie spadną niżej niż do drugiego koszyka, i patrząc przez pryzmat potencjalnych rywali będą w nim faworytem. Najbardziej realna zmiana w innych zestawach, to zamiana miejscami rywalizujących w jednej grupie eliminacyjnej Walii i Macedonii Północnej.

O niekorzystaną dla Polski relokację drużyn mogą się też pokusić Szkoci, którzy w grupie C kwalifikacji zajmują drugie miejsce, z identycznym dorobkiem jak pierwsza Dania i w ostatniej kolejce podejmą ją w Glasgow. Gdyby Wyspiarze wywalczyli bezpośredni awans, to Dania trafiłaby do barażowego koszyka nr 1.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

  • Podział drużyny na koszyki barażowe przed listopadowymi meczami
  • koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
  • koszyk 2: Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja
  • koszyk 3: Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
  • koszyk 4 (Liga Narodów): Walia, Rumunia, Szwecja, Irlandia Północna