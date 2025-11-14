Sprawca zdążył uciec służbom porządkowym

48-letni Rubiales promował swoją nową książkę „Matar a Rubiales” (Zabijanie Rubialesa) w sali prasowej Espacio Eventize w Madrycie. W trakcie prezentacji na widowni pojawił się mężczyzna i zaczął rzucać jajkami w kierunku Rubialesa. Powstało spore zamieszanie, w trakcie którego sprawca zdążył uciec służbom porządkowym.

To był mój wujek, który zawsze był awanturnikiem. Poznałem go, to on - powiedział Rubiales w wywiadzie dla Radia MARCA. Wszedł i rzucił jajkami we mnie, nie widziałem dokładnie, co trzyma w rękach. Kiedy go zobaczyłem, pomyślałem nawet, że ma przy sobie broń - dodał.

Rubiales skazany przez sąd za pocałowanie piłkarki

20 lutego 2025 były szef Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF) Rubiales został skazany przez sąd w Madrycie na prawie 11 tys. euro kary za napaść na tle seksualnym w związku z głośnym pocałunkiem zawodniczki Jennifer Hermoso. Prócz kary finansowej Rubiales ma zakaz zbliżania się do Hermoso w promieniu 200 metrów i komunikowania się z nią przez rok. Prokuratorzy domagali się dla niego kary więzienia.

Piłkarka utrzymywała, że pocałunek odbył się bez jej zgody, a cała sprawa wywołała falę oburzenia w Hiszpanii i poza nią, skutkując m.in. dymisją szefa RFEF. Incydent wywołał ogólnokrajową burzę na temat seksizmu w społeczeństwie hiszpańskim i kobiecej piłce nożnej.