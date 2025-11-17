Czary w trakcie serii rzutów karnych

Będące faworytem „Super Orły” niespodziewanie przegrały finał turnieju w Rabacie w konkursie "jedenastek" 3-4 i straciły szanse występu w przyszłorocznym mundialu.

Selekcjoner Nigerii Eric Chelle zarzucił rywalom, że w trakcie serii rzutów karnych przy każdym strzale jeden z członków kongijskiego sztabu... praktykował voodoo. Jak tłumaczył, robił to z wodą bądź czymś podobnym.

Robił to za każdym razem, dlatego byłem po meczu trochę zdenerwowany - tłumaczył na platformie X Chelle swoją reakcję, gdy zaraz po zakończeniu konkursu karnych wyraźnie wzburzony ruszył w stronę ławki rezerwowych przeciwnego zespołu. Voodoo to jedna z afrykańskich religii, często jednak utożsamiana z czarną magią i duchami.

Nigeria znów nie zagra na mundialu

Nigerii po raz drugi z rzędu zabraknie w MŚ. Z kolei piłkarze Demokratycznej Republiki Konga w marcu 2026 wystąpią w barażach międzykontynentalnych, gdzie łącznie sześć reprezentacji powalczy o dwie przepustki do mundialu.

Bezpośredni awans z Afryki zapewniły sobie: Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka i Republika Południowej Afryki.