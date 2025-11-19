11 miesięcy negocjacji

Negocjacje między stronami trwały prawie rok. Zaczęły się w grudniu. Po upływie jedenastu miesięcy udało się dojść do porozumienia. Jest to bardzo dobra umowa - powiedział przewodniczący NISO Kristoffer Vatshaug kanałowi telewizji NRK.

Reklama

Nie wiemy jeszcze, jakie to będą sumy, lecz prawdopodobnie zostaną ogłoszone zaraz po losowaniu grup 5 grudnia - dodał sekretarz generalny NFF Kai Erik Arstad

Zawrotne premie dla norweskich piłkarzy

Stacja podkreśliła, że bazując na wypłatach FIFA związanych z ostatnim mundialem w Katarze w 2022 roku, pieniądze dla norweskich piłkarzy w każdej sytuacji i przy każdym wyniku będą zawrotne - za awans na turniej każda drużyna otrzymała 9 milionów dolarów, za grę grupową tyle samo, a później jeszcze kolejne premie za wejście na każdy następny poziom. W sumie w fazie medalowej za czwarte miejsce było to 25 mln dolarów, za trzecie 27, drugie 30, a za zwycięstwo 42 mln.

Skomplikowany system podziału pieniędzy

Premia dla Norwegów za awans zostanie podzielona według skomplikowanego systemu, ze względu na udział w eliminacjach bardzo dużej grupy piłkarzy. Te związane już z uczestnictwem w MŚ zostaną podzielone według stosowanego od wielu lat skandynawskiego systemu solidarnościowego po równo pomiędzy wszystkich członków kadry na mundial, bez względu na czas gry, tak aby nie było niepotrzebnych kłótni i animozji wpływających na grę.