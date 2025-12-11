Ukraina baraże rozegra w Hiszpanii

Piłkarska reprezentacja Ukrainy z uwagi na toczącą się wojnę nie może podejmować rywali w swojej ojczyźnie. Marcowe mecze barażowe o awans do mistrzostw świata rozegra w Walencji. W półfinale zmierzy się na stadionie miejscowego Levante ze Szwecją, a w ewentualnym finale ze zwycięzcą pary Polska - Albania.

„Odpowiednia decyzja została podjęta dzisiaj przez Komitet Wykonawczy UAF. Rozważano kilka potencjalnych opcji w różnych krajach. Wybrany stadion był jednak optymalny w interesie reprezentacji Ukrainy. Po werdykcie Komitetu Wykonawczego, władze UAF otrzymały polecenie zawarcia umowy ze stadionem i poinformowania UEFA o zaakceptowanej opcji” - przekazano na stronie federacji.

Jak dodano, Estadio Ciudad de Valencia, który jest stadionem macierzystym lokalnego klubu piłkarskiego Levante, może pomieścić 26 354 widzów.

Polska podejmie Albanię na PGE Narodowym

Półfinały barażowe są zaplanowane na 26 marca. Polska podejmie wówczas Albanię na PGE Narodowym w Warszawie. Finał odbędzie się pięć dni później.

Lepszy z pary Polska - Albania zagra w decydującym spotkaniu na wyjeździe. Jeżeli Szwecja pokona Ukrainę, to miejscem finału barażowego będzie Sztokholm (Solna).

Reprezentacja Polski trafi do grupy F

Wiadomo również, że zwycięzca „polskiej” ścieżki barażowej trafi na mundialu 2026 do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Ukraina z racji sytuacji politycznej i toczącej się na jej terenie wojny, wszystkie spotkania od ponad trzech lat rozgrywa poza granicami. W fazie grupowej eliminacji przyszłorocznego mundialu rywali podjęła kolejno we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.