Piłkarskie pytanie w "Milionerach"

Pani Aleksandra z Gryfina szła jak burza. Bezbłędnie odpowiadała na kolejne pytania. Aż prowadzący "Milionerów" Hubert Urbański odczytał jej pytanie dotyczące piłki nożnej. I tu pojawiły się "schody".

Uczestniczka teleturnieju musiała wskazać, który z selekcjonerów reprezentacji Polski zagrał na mistrzostwach świata w Meksyku w 1986 roku. Do wyboru był jak zawsze cztery opcje: Antoni Piechniczek, Jan Urban, Michał Probierz i Czesław Michniewicz.

Telefon do przyjaciela nie pomógł

Pani Aleksandra, która nie czuła się mocna w temacie piłki nożnej skorzystała z "koła ratunkowego" w postaci telefonu do przyjaciela. Pani Katarzyna jednak również nie była ekspertem w tej dziedzinie. Doradziła swojej koleżance zaznaczenie "Czesława Michniewicza".

Urban zagrał na mundialu w Meksyku

Niestety to była błędna odpowiedź. Selekcjonerem reprezentacji Polski, który zagrał na mundialu w 1986 roku jest Jan Urban, czyli obecny opiekun naszej drużyny narodowej. W ten sposób pani Aleksandra pożegnała się z wielką wygraną w "Milionerach".