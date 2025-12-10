Jagiellonia, Lech, Legia i Raków przebrnęły przez eliminacje

W czwartek Raków Częstochowa, a także Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa rozegrają piąte (przedostatnie) mecze tej fazy, zwanej od zeszłego sezonu oficjalnie ligową.

Zanim polski kwartet tam trafił, przebrnął trzy, a w przypadku stołecznej drużyny nawet cztery, rundy kwalifikacyjne. Fakt, że Lech i Legia również w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy, nie miał znaczenia, gdyż każdą rundę UEFA wyceniła na 175 tys. euro. Za awans do głównych rozgrywek LK każdy z 36 klubów wzbogacił się o 3,17 mln euro.

Raków i Jagiellonia zarobiły najwięcej

Każda wygrana w fazie ligowej oznacza dla budżetu 400 tys. euro przychodu, a remis - 133 tys., zatem Raków i Jagiellonia, które dwukrotnie zwyciężyły i także dwa razy podzieliły się punktami, z tego tytułu wzbogaciły się o ponad milion euro. Pozostałe środki z puli „remisowej” będą rozdysponowane proporcjonalnie, a wpływ na kwotę, jaka trafi do każdego klubu, ma końcowa pozycja w tabeli.

Dlatego na obecnym etapie rozgrywek najlepiej spisujące się dotychczas Raków i Jagiellonia mogą być pewne ok. 4,8 mln euro, Lech - 4,5, a Legia - 4,3. Łącznie daje to sumę ok. 18,4 mln euro. Co ciekawe, to mniej niż UEFA płaci za sam udział w fazie zasadniczej Champions League - 18,62 mln.

Legia najsłabsza z polskich drużyn

Stąd m.in. wyraźnie niższa pozycja Polski w rankingu finansowym niż sportowym, gdyż punkty, które są brane pod uwagę, nie są rozróżniane ze względu na rodzaj rozgrywek, a np. remis w LM UEFA wyceniła na 700 tys. euro, czyli prawie dwa razy więcej niż wygraną w meczu LK.

Europejska centrala zapewniła także nagrody za miejsca w końcowej tabeli fazy zasadniczej LK w postaci wielokrotności 28 tysięcy euro, licząc od dołu. Za pierwszą lokatę, którą zajmuje obecnie turecki Samsunspor, można zarobić 36 x 28 tys., czyli 1,008 mln euro. Najlepszy z polskiej czwórki Raków jest szósty, a najsłabiej spisująca się Legia plasuje się na 28. pozycji i gdyby utrzymały te lokaty, to mogłyby liczyć na - odpowiednio - 868 i 252 tys. euro.

Kolejne bonusy to 400 tys. euro za miejsca 1-8 i 200 tys. za pozycje 9-16. Najbliżej, by zostać beneficjentem tych kwot są ekipy z Częstochowy i Białegostoku.

Zwycięzca finału dostanie dodatkowe 3 mln euro

W późniejszych etapach zmagań, już systemem pucharowym, UEFA będzie płacić za kolejne awanse. I tak - udział w barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24) wyceniono na 200 tys., do 1/8 finału - na 800 tys. (miejsca 1-8 plus ośmiu zwycięzców par barażowych), do ćwierćfinału - 1,3 mln, do półfinału - 2,5 mln, a do finału - na cztery miliony euro.

Triumfator finału, którego wyłoni mecz w Lipsku 27 maja 2026, otrzyma dodatkowe trzy miliony euro. Pula nagród w europejskich pucharach zwiększyła się od poprzedniego sezonu, wraz z wprowadzeniem nowego formatu Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. UEFA przekaże uczestnikom łącznie 3,317 miliarda euro.

Podana kwota dotyczy tzw. scentralizowanej części rozgrywek, rozpoczynającej się od decydującej, czwartej rundy kwalifikacji i obejmującej fazę ligową (dawniej: grupową) wszystkich trzech europejskich pucharów, a także Superpuchar UEFA. Nowy podział środków finansowych obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27. Z tej puli 2,467 mld euro trafi do uczestników Champions League oraz Superpucharu UEFA, 564 mln do klubów występujących w Lidze Europy i 285 mln do zespołów grających w Lidze Konferencji.

Legia i Jagiellonia sporo zarobiły już w poprzednim sezonie

Zmieniony przed rokiem został też model przyznawania premii, polegający na określonym podziale wpływów z praw marketingowych i telewizyjnych oraz środków za miejsce zajmowane w rankingu UEFA, który obejmował wyniki zespołów we wcześniejszych latach. Teraz te dwa aspekty połączono w jeden nazwany „value pillar”.

Jego wysokość częściowo zależy od rankingu UEFA, a częściowo od wyników sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych, przy czym te prawa podzielone są na dwa rynki: europejski i pozaeuropejski. W obu przypadkach tworzone są osobne rankingi i obowiązują system, w którym drużyna z ostatniego miejsca otrzyma x, z przedostatniego - 2x itd., aż do tej pierwszej lokaty - 36x.

W Champions League z tytułu „value pillar” rozdysponowane zostaną 853 mln euro. W Lidze Konferencji te środki wyniosą 57 mln. Po zsumowaniu wszystkich składowych za występy w Lidze Konferencji 2024/25 Legia i Jagiellonia, które dotarły do ćwierćfinału, otrzymały, odpowiednio, 11,35 oraz 10,1 mln euro.

Osobna pula, w wysokości ok. 132 milionów euro, rozdysponowana została między kluby uczestniczące w rundach 1-3 eliminacji poszczególnych pucharów. UEFA wypłaciła klubom m.in. po 175 tys. euro za występ w każdej kolejnej rundzie (z pewnymi wyjątkami). Dodatkowo, każdy krajowy mistrz, któremu nie udało się awansować do fazy ligowej któregokolwiek z europejskich pucharów, otrzymał 260 tys. euro.