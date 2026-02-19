Lech miał szczęście w losowaniu

Lech rundę zasadniczą Ligi Konferencji ukończył na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli. Los skojarzył mistrza Polski z KuPS Kuopio, który fazę ligową zakończył na 21. miejscu.

Rywal Lecha nie gra obecnie meczów ligowych, ponieważ fińska ekstraklasa (system wiosna-jesień) startuje dopiero na początku kwietnia. Natomiast drużyna z Wielkopolski na wiosnę rozegrała już cztery ligowe spotkania. Pierwsze dwa zakończyły się porażkami "Kolejorza", ale w kolejnych piłkarze z Poznania zdobyli komplet punktów.

Do przerwy dwa gole i czerwona kartka

W czwartkowy wieczór również schodzili z boiska z podniesionymi głowami. Mecz od samego początku dobrze ułożył się dla Lecha. Goście już w 9. minucie otworzyli wynik spotkania. Antoni Kozubal po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i sporym zamieszaniu przed bramką KuPS z bliska wpakował piłkę do siatki rywali.

Trzy minuty po stracie gola gospodarze mieli kolejny kłopot. Joslyn Luyeye-Lutumba w bezmyślny sposób uderzy łokciem Kozubala, za co został ukarany czerwoną kartką.

Lech grę w przewadze wykorzystał tuż przed końcem pierwszej części spotkania. Autorem drugiego gola dla przyjezdnych był Taofeek Ismaheel.

Lech w rewanżu powinien postawić kropkę nad "i"

Po zmianie stron okazji do podwyższenia wyniku nie brakowało, ale ostatecznie rezultat już się nie zmienił. Zwycięstwo 2:0 daje Lechowi sporą zaliczkę przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień w Poznaniu.