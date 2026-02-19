Lech miał szczęście w losowaniu
Lech rundę zasadniczą Ligi Konferencji ukończył na 11. pozycji w 36-zespołowej tabeli. Los skojarzył mistrza Polski z KuPS Kuopio, który fazę ligową zakończył na 21. miejscu.
Rywal Lecha nie gra obecnie meczów ligowych, ponieważ fińska ekstraklasa (system wiosna-jesień) startuje dopiero na początku kwietnia. Natomiast drużyna z Wielkopolski na wiosnę rozegrała już cztery ligowe spotkania. Pierwsze dwa zakończyły się porażkami "Kolejorza", ale w kolejnych piłkarze z Poznania zdobyli komplet punktów.
Do przerwy dwa gole i czerwona kartka
W czwartkowy wieczór również schodzili z boiska z podniesionymi głowami. Mecz od samego początku dobrze ułożył się dla Lecha. Goście już w 9. minucie otworzyli wynik spotkania. Antoni Kozubal po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i sporym zamieszaniu przed bramką KuPS z bliska wpakował piłkę do siatki rywali.
Trzy minuty po stracie gola gospodarze mieli kolejny kłopot. Joslyn Luyeye-Lutumba w bezmyślny sposób uderzy łokciem Kozubala, za co został ukarany czerwoną kartką.
Lech grę w przewadze wykorzystał tuż przed końcem pierwszej części spotkania. Autorem drugiego gola dla przyjezdnych był Taofeek Ismaheel.
Lech w rewanżu powinien postawić kropkę nad "i"
Po zmianie stron okazji do podwyższenia wyniku nie brakowało, ale ostatecznie rezultat już się nie zmienił. Zwycięstwo 2:0 daje Lechowi sporą zaliczkę przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień w Poznaniu.
- KuPS Kuopio – Lech Poznań 0:2 (0:2)
- Bramki: 0:1 Antoni Kozubal (9), 0:2 Taofeek Ismaheel (41)
- Żółte kartki - KuPS Kuopio: Petteri Pennanen. Lech Poznań: Joel Pereira
- Czerwona kartka - KuPS Kuopio: Joslyn Luyeye-Lutumba (w 12. minucie za faul)
- KuPS Kuopio: Johannes Kreidl – Akseli Puukko, Taneli Hamalainen, Arttu Lojonen, Bob Nii Armah – Valentin Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo – Joslyn Luyeye-Lutumba, Gustav Engvall, Petteri Pennanen
- Lech Poznań: Bartosz Mrozek – Joel Pereira, Wojciech Mońka, Antonio Milic (62. Mateusz Skrzypczak), Michał Gurgul (46. Joao Moutinho) – Taofeek Ismaheel, Antoni Kozubal (46. Gisli Thordarson), Pablo Rodriguez, Filip Jagiełło (62. Patrik Walemark), Luis Palma – Mikael Ishak (77. Yannick Agnero)
- Sędziował: Alijar Agajew (Azerbejdżan)
- Widzów: ok. 3 tysiące
