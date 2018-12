Do przerwy na Anfield było 1:1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Senegalczyk Sadio Mane (siódmy gol w sezonie), ale krótko później wyrównał Jesse Lingard, który wykorzystał błąd bramkarza Liverpoolu Alissona Beckera. Brazylijczyk wypuścił przed siebie piłkę po dośrodkowaniu z lewej strony.

Bohaterem spotkania okazał się Xherdan Shaqiri. Wprowadzony w 70. minucie na boisko reprezentant Szwajcarii szybko zdobył dwie bramki (w 73. i 80.), dzięki czemu zapewnił zwycięstwo swojej ekipie.

"Liverpool jest lepszą drużyną od nas. Nie możemy porównywać się z ich intensywnością, fizycznością" - przyznał trener MU Jose Mourinho.

Portugalski trener pozostaje jednak optymistą. "Wciąż możemy finiszować w pierwszej czwórce. Na pewno uplasujemy się w czołowej szóstce" - dodał.

Jego zespół obecnie jest właśnie szósty, ma 26 punktów, ale do czwartej Chelsea Londyn (2:1 w niedzielę na wyjeździe z Brighton) traci aż jedenaście.

To druga porażka Manchesteru United w ciągu kilku dni. W środę uległ na wyjeździe Valencii 1:2 w Lidze Mistrzów (miał już wcześniej zapewniony awans do 1/8 finału).

Znacznie lepsze nastroje panują w ekipie Liverpoolu. We wtorek "The Reds" pokonali Napoli 1:0 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału LM, a po niedzielnej wygranej w Premier League z Manchesterem United zajmują pierwsze miejsce z dorobkiem 45 punktów. O jeden wyprzedzają Manchester City.

Wcześniej w niedzielę Southampton FC, z Janem Bednarkiem w składzie, wygrał u siebie z Arsenalem Londyn 3:2. Licząc wszystkie rozgrywki, "Kanonierzy" byli niepokonani w 22 wcześniejszych spotkaniach.

Bednarek grał cały mecz, a w 51. minucie został ukarany żółtą kartką. Obrońca reprezentacji Polski został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania. Efektownym wślizgiem popisał się w 31. minucie, kiedy w ostatniej chwili zapobiegł utracie bramki przez swój zespół.

To była pierwsza porażka Arsenalu od 18 sierpnia, kiedy uległ na wyjeździe Chelsea 2:3. Southampton natomiast odniósł pierwsze zwycięstwo w Premier League od 1 września.

W tabeli zespół Bednarka wydostał się ze strefy spadkowej i jest na 17. miejscu (12 pkt). Arsenal zajmuje piątą pozycję (34).