Sześciu Polaków na starcie konkursu Pucharu Świata w Falun

Skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na zawody Pucharu Świata w Falun jest identyczny, jak w miniony weekend w Lillehammer. W ekipie biało-czerwonych pozostają Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Program Pucharu Świata w Falun

9:00 – Oficjalny trening mężczyzn (HS132)

11:00 – Kwalifikacje mężczyzn (HS132)

15:10 – Konkurs indywidualny mężczyzn (HS132)

Puchar Świata 2025/26 - kiedy, gdzie i o której? Transmisja TV, skoki narciarskie na żywo

Transmisje z zawodów Pucharu Świata mężczyzn w Falun będzie można obejrzeć na żywo w kanale TTV, a także na antenach Eurosportu i platformie HBO Max.

ŚRODA – KWALIFIKACJE MĘŻCZYZN (HS132)

10:30 – Eurosport 1

10:50 – HBO Max

ŚRODA – KONKURS INDYWIDUALNY MĘŻCZYZN (HS132)

14:45 – Eurosport 1

14:50 – TTV

15:00 – HBO Max

Ostatni sezon Pucharu Świata w karierze Kamila Stocha

Kamil Stoch zapowiedział, że po sezonie 2025/26 zakończy karierę. Trzykrotny mistrz olimpijski obok Adama Małysza, jest najwybitniejszym polskim skoczkiem narciarskim. Zdobył cztery medale olimpijskie: dwa złote w Soczi w 2014 roku oraz złoty i brązowy (ten ostatni w drużynie) cztery lata później w Pjongczangu. W sezonie 2013/14 i 2017/18 sięgnął po Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata. Za drugim razem dokonał tego jako najstarszy zawodnik w historii - miał wówczas niespełna 31 lat. Zdobył sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Trzykrotnie triumfował w Turnieju Czterech Skoczni (2017-18, 2021) oraz dwukrotnie w Raw Air (2018, 2020).

W latach 2011-21 Stoch 39 razy wygrał indywidualne konkursy Pucharu Świata i w klasyfikacji wszech czasów plasuje się na czwartej pozycji, ex aequo z Małyszem. W sumie 80 razy stał na podium zawodów tej rangi.

Polacy w sezonie 2025/26 Pucharu Świata pod wodzą nowego trenera

Poprzedni sezon był nieudany dla polskich skoczków. Najlepszy z nich - Paweł Wąsek - był w Pucharze Świata 14. Sukcesów nie było też w mistrzostwach świata. Stąd decyzja władz PZN, z prezesem Adamem Małyszem na czele, o zmianie trenera. W marcu rozstano się z prowadzącym kadrę od 2022 roku Thomasem Thurnbichlerem, a postawiono na Macieja Maciusiaka, który od 20 lat pracuje w PZN, pełniąc różne funkcje. Był m.in. trenerem kadry B i C. W sezonie 2024/25 był asystentem Austriaka.

Tschofenig broni trofeum Pucharu Świata

Kryształową Kulę w poprzednim sezonie zdobył Daniel Tschofenig. 23-latek jest pierwszym skoczkiem urodzonym w XXI wieku, który tego dokonał. W tym sezonie Austriak też będzie jednym z faworytów, podobnie jak jego rodacy Jan Hoerl i doświadczony Stefan Kraft oraz Słoweńcy Anze Lanisek i Domen Prevc, który 30 marca w Planicy ustanowił oficjalny rekord w długości lotu - 254,5 m.

Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich - sezon 2025/26

Puchar Świata w sezonie 2025/26 zainaugurują konkursy w Lillehammer. W sumie w programie cyklu jest 35 konkursów. 30 indywidualnych, dwa zespołów mieszanych, jeden drużynowy i dwie rywalizacje duetów. Ostatni zaplanowano na 29 marca 2026, tradycyjnie w Planicy.

Po raz pierwszy od 2014 roku zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą w Szwecji. Na 25-26 listopada 2025 w Falun zaplanowano próbę generalną przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym 2027. Natomiast 6 i 7 grudnia odbędą się zawody w Wiśle, a 10-11 stycznia w Zakopanem.

Ponadto skoczkowie od 23 do 25 stycznia 2026 roku będą rywalizować w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Igrzyska olimpijskie we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego 2026.