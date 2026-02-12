Trener złamał przepisy dotyczące spożywania alkoholu

Fiński komitet olimpijski poinformował, że opiekun męskiej kadry skoczków narciarskich został wykluczony z ekipy i odesłany do domu z powodu problemów związanych z alkoholem.

Trener opuścił Włochy w czwartek rano na skutek poważnego złamania naszych wewnętrznych przepisów dotyczących spożywania alkoholu. Jego obowiązki przejął Lasse Moilanen - przekazał kierownik reprezentacji Finlandii Janne Hanninen.

Trener przeprosił za swoje zachowanie

Fińskie media nazwały sytuację „alkoholowym skandalem”, a dziennik "Iltalehti" dotarł do informacji, że Medved nadużywał alkoholu już wcześniej, m.in. podczas zawodów Pucharu Świata.

44-letni Słoweniec, który trenuje fińskich skoczków od lata 2024, w oświadczeniu przeprosił za swoje zachowanie. Chciałbym przeprosić całą fińską reprezentację, zawodników i kibiców - zaznaczył Medved.