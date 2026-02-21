Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 21 lutego, sobota
Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk wezmą udział w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km z udziałem 30 najlepszych biathlonistek. Na torze łyżwiarskim będzie się ścigał Semirunnij. Srebrny medalista na 10 000 m. pobiegnie w konkurencji, której na co dzień nie trenuje - biegu ze startu wspólnego. W rywalizacji pań wystąpi Natalia Czerwonka.
Poza tym biało-czerwoni wystąpią w biegu narciarskim na 50 km techniką klasyczną (Dominik Bury), w kobiecych dwójkach bobslejowych (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) oraz w sztafecie mieszanej w skialpinizmie (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk).
biegi narciarskie
godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M (Dominik Bury)
skialpinizm
godz. 13.30 sztafeta MIX (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)
biathlon
godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K (Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały (Władimir Semirunnij)
- godz. 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały (Natalia Czerwonka)
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał (ew. Władimir Semirunnij)
- godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał (ew. Natalia Czerwonka)
- bobsleje
- godz. 19.00 dwójki K, 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
- godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg
Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (10 finałów)
W sobotę, przedostatniego dnia igrzysk, rozdanych zostanie w sumie 10 kompletów medali. O złoto w curlingu powalczą Brytyjczycy z Kanadyjczykami. Ponadto odbędą się trzy finałowe konkurencje w narciarstwie dowolnym: skoki par mieszanych, cross mężczyzn oraz halfpipe kobiet. Wydarzeniem dnia będzie bieg narciarzy na "królewskim" dystansie 50 km, którego wielkim faworytem jest Norweg Johannes Klaebo.
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.45 skoki MIX
- godz. 13.15 cross M, finał A
- godz. 19.30 halfpipe K
- biegi narciarskie
- godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M
- skialpinizm
- godz. 13.30 sztafeta MIX
- biathlon
- godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał
- godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał
- curling
- godz. 19.05 mężczyźni, finał
- bobsleje
- godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg
Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)
- bobsleje
- godz. 10.00 czwórki M, 1. ślizg
- godz. 11.57 czwórki M, 2. ślizg
- godz. 19.00 dwójki K, 3. ślizg
- curling
- godz. 14.05 kobiety, o brązowy medal
- hokej na lodzie
- godz. 20.40 mężczyźni, o brązowy medal
- łyżwiarstwo figurowe
- godz. 20.00 występy pokazowe
- łyżwiarstwo szybkie
- godz. 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały
- godz. 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały
- narciarstwo dowolne
- godz. 10.00 cross M, kwalifikacje
- godz. 12.00 cross M, 1/8 finału
- godz. 12.35 cross M, ćwierćfinały
- godz. 12.54 cross M, półfinały
- godz. 13.10 cross M, finał B
