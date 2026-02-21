Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 21 lutego, sobota

Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk wezmą udział w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km z udziałem 30 najlepszych biathlonistek. Na torze łyżwiarskim będzie się ścigał Semirunnij. Srebrny medalista na 10 000 m. pobiegnie w konkurencji, której na co dzień nie trenuje - biegu ze startu wspólnego. W rywalizacji pań wystąpi Natalia Czerwonka.

Tomasiak, Wąsek i Semirunnij zapłacą podatek od nagród za medale? Ministerstwo Finansów nie pozostawia złudzeń

Poza tym biało-czerwoni wystąpią w biegu narciarskim na 50 km techniką klasyczną (Dominik Bury), w kobiecych dwójkach bobslejowych (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) oraz w sztafecie mieszanej w skialpinizmie (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk).

biegi narciarskie

godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M (Dominik Bury)

skialpinizm

godz. 13.30 sztafeta MIX (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)

biathlon

godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K (Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały (Władimir Semirunnij)
  • godz. 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały (Natalia Czerwonka)
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał (ew. Władimir Semirunnij)
  • godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał (ew. Natalia Czerwonka)
  • bobsleje
  • godz. 19.00 dwójki K, 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)
  • godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (10 finałów)

W sobotę, przedostatniego dnia igrzysk, rozdanych zostanie w sumie 10 kompletów medali. O złoto w curlingu powalczą Brytyjczycy z Kanadyjczykami. Ponadto odbędą się trzy finałowe konkurencje w narciarstwie dowolnym: skoki par mieszanych, cross mężczyzn oraz halfpipe kobiet. Wydarzeniem dnia będzie bieg narciarzy na "królewskim" dystansie 50 km, którego wielkim faworytem jest Norweg Johannes Klaebo.

  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.45 skoki MIX
  • godz. 13.15 cross M, finał A
  • godz. 19.30 halfpipe K
  • biegi narciarskie
  • godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M
  • skialpinizm
  • godz. 13.30 sztafeta MIX
  • biathlon
  • godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał
  • godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał
  • curling
  • godz. 19.05 mężczyźni, finał
  • bobsleje
  • godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)

  • bobsleje
  • godz. 10.00 czwórki M, 1. ślizg
  • godz. 11.57 czwórki M, 2. ślizg
  • godz. 19.00 dwójki K, 3. ślizg
  • curling
  • godz. 14.05 kobiety, o brązowy medal
  • hokej na lodzie
  • godz. 20.40 mężczyźni, o brązowy medal
  • łyżwiarstwo figurowe
  • godz. 20.00 występy pokazowe
  • łyżwiarstwo szybkie
  • godz. 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały
  • godz. 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały
  • narciarstwo dowolne
  • godz. 10.00 cross M, kwalifikacje
  • godz. 12.00 cross M, 1/8 finału
  • godz. 12.35 cross M, ćwierćfinały
  • godz. 12.54 cross M, półfinały
  • godz. 13.10 cross M, finał B