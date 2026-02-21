Program startów Polaków w igrzyskach olimpijskich 21 lutego, sobota

Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz i Kamila Żuk wezmą udział w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km z udziałem 30 najlepszych biathlonistek. Na torze łyżwiarskim będzie się ścigał Semirunnij. Srebrny medalista na 10 000 m. pobiegnie w konkurencji, której na co dzień nie trenuje - biegu ze startu wspólnego. W rywalizacji pań wystąpi Natalia Czerwonka.

Poza tym biało-czerwoni wystąpią w biegu narciarskim na 50 km techniką klasyczną (Dominik Bury), w kobiecych dwójkach bobslejowych (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) oraz w sztafecie mieszanej w skialpinizmie (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk).

biegi narciarskie

godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M (Dominik Bury)

skialpinizm

godz. 13.30 sztafeta MIX (Jan Elantkowski, Iwona Januszyk)

biathlon

godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K (Joanna Jakieła, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały (Władimir Semirunnij)

godz. 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały (Natalia Czerwonka)

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał (ew. Władimir Semirunnij)

godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał (ew. Natalia Czerwonka)

bobsleje

godz. 19.00 dwójki K, 3. ślizg (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (10 finałów)

W sobotę, przedostatniego dnia igrzysk, rozdanych zostanie w sumie 10 kompletów medali. O złoto w curlingu powalczą Brytyjczycy z Kanadyjczykami. Ponadto odbędą się trzy finałowe konkurencje w narciarstwie dowolnym: skoki par mieszanych, cross mężczyzn oraz halfpipe kobiet. Wydarzeniem dnia będzie bieg narciarzy na "królewskim" dystansie 50 km, którego wielkim faworytem jest Norweg Johannes Klaebo.

narciarstwo dowolne

godz. 10.45 skoki MIX

godz. 13.15 cross M, finał A

godz. 19.30 halfpipe K

biegi narciarskie

godz. 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M

skialpinizm

godz. 13.30 sztafeta MIX

biathlon

godz. 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K

łyżwiarstwo szybkie

godz. 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał

godz. 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał

curling

godz. 19.05 mężczyźni, finał

bobsleje

godz. 21.05 dwójki K, 4. ślizg

Program wydarzeń olimpijskich - 21 lutego, sobota (pozostałe konkurencje)