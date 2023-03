Mistrzostwa, których gospodarzem będzie Uzbekistan, już spotkały się z ostracyzmem niektórych federacji. Powodem jest dopuszczenie do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Podobnie było w przypadku MŚ kobiet, które w niedzielę zakończą się w Indiach. Do New Delhi swoich reprezentantek nie wysłało jedenaście krajowych związków, w tym Polska.

Reklama

Uczestników MŚ w Taszkiencie można zgłaszać do 31 marca.

Bokserzy z Rosji oraz Białorusi będą mogli startować

Reklama

W październiku IBA poinformowała, że w MŚ 2023 bokserzy z Rosji oraz Białorusi będą mogli startować. W dodatku, wbrew zaleceniom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wystąpią nie jako zawodnicy neutralni, a pod swoimi flagami. MKOl wydał takie decyzje po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Nasze najważniejsze wydarzenia, mistrzostwa świata, zostały stworzone, aby wyłonić najsilniejszych, ale także aby uczcić ich wielkie osiągnięcia – powiedział Umar Kremlow, prezydent IBA.

Na początku marca prezes nowozelandzkiej federacji Steve Hartley ujawnił, że alternatywne zawody dla MŚ w Taszkiencie mają się odbyć w Holandii jeszcze w tym roku.

Kremlow wyśmiał plany oponentów, twierdząc, że to jak „porównywanie komara ze słoniem”.

Złoci medaliści MŚ otrzymają 200 tys. dolarów, srebrni 100 tys., a zdobywcy brązowych krążków dostaną po 50 tys. w tej walucie.

Międzynarodowe zamieszenie powstałe wokół boksu nie sprzyja jego promocji. Dyscyplinę już wstępnie wykreślono z programu igrzysk Los Angeles 2028, a grozi jej także usunięcie z olimpijskich zmagań w Paryżu w przyszłym roku.