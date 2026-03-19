O'Neal chce ulżyć rodzicom dziewczynki

Były gwiazdor NBA powiedział, że nie chce, aby rodzina Jady Smith zmagała się z finansowym ciężarem pogrzebu, jednocześnie opłakując szóstoklasistkę, która zmarła w szpitalu 8 marca. Jako ojciec, całym sercem jestem z rodziną Jady. Żaden rodzic nie powinien nigdy chować swojego dziecka, a jeśli mogę cokolwiek zrobić, aby choć trochę ulżyć im w tym ciężarze, to jest to słuszne - zaznaczył O'Neal, cytowany w oświadczeniu.

Śmierć dziewczynki jest badana przez policję

O propozycji byłego koszykarza poinformowano we wspólnym komunikacie prasowym szeryfa hrabstwa Douglas, gdzie doszło do bójki, oraz szeryfa hrabstwa Henry, gdzie O'Neal mieszka i pełni funkcję szefa ds. relacji ze społecznością. Oba hrabstwa znajdują się na przedmieściach Atlanty.

Śmierć dziewczynki jest badana przez policję w Villa Rica, która twierdzi, że Jada wdała się w bójkę z inną dziewczyną w pobliżu przystanku autobusowego, gdzie zostały odwiezione po zajęciach w szkole 5 marca. Zmarła w szpitalu trzy dni później.