Przewaga Polek nie podlegała dyskusji od pierwszych minut, a podopieczne trenera Marosa Kovacika górowały nad rywalkami w każdym elemencie. W połowie pierwszej kwarty po serii rzutów zza linii 6,75 m biało-czerwone prowadziły 17:0.

Słowacki szkoleniowiec dokonywał szybko wielu zmian, a każda kolejna zawodniczka wchodząca na parkiet potrafiła wpasować się w system gry i zdobywała punkty. Tak było m.in. z wracającą do kadry po kilku latach przerwy i po studiach w USA Anną Makurat czy debiutantkami Klaudią Sosnowską, która gra także w reprezentacji 3x3, czy Anną Jakubiuk.

Mimo to trener Kovacik cały czas chodził wzdłuż bocznej linii, pokrzykiwał po błędach, a dobre akcje nagradzał brawami. Akcje Polek wzbudzały też aplauz na wypełnionych w całości trybunach. Kibice wspierali szczególnie gnieźniankę Lilianę Banaszak.

Po 20 minutach Polska prowadziła 76:13, górując w walce na tablicach aż 40 do 10. Po 40 minutach przewaga biało-czerwonych w tym elemencie wyniosła 69 do 23, a w asystach 33 do 5.

Drugą część meczu przypominała jeszcze bardziej sparing, jednak nie między zespołami reprezentującymi ten sam poziom, ale rywalizację seniorek z juniorkami. Setka "pękła" już w trzeciej kwarcie po rzucie spod kosza 27-letniej wrocławskiej skrzydłowej Jakubiuk.

To prawdopodobnie najwyższe zwycięstwo reprezentacji Polski w historii.

Polska - Albania 125:19 (36:9, 38:4, 29:2, 20:4).

Polska: Agnieszka Skobel 19, Amalia Rembiszewska 15, Anna Jakubiuk 14, Anna Makurat 13, Klaudia Gertchen 11, Marissa Kastanek 10, Kamila Borkowska 10, Weronika Telenga 7, Weronika Gajda 7, Klaudia Sosnowska 7, Zuzanna Sklepowicz 6, Liliana Banaszak 6.

Albania: Enisa Qojsa 6, Klea Verri 4, Omela Lalaj 4, Xhesi Toska 2, Xhulia Velias 2, Sara Kolombi 1, Mrela Lugaj 0, Dajan Baraj 0, Tea Memushi 0, Stela Shallo 0, Silvi Sinani 0, Imela Mala 0.