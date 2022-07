Z Turk Telekom, Dolomiti Energią, Hamburgiem i Gran Canarią wrocławski zespół rywalizował w Pucharze Europy w zeszłym sezonie. Ta ostatnia drużyna, która w poprzednich rozgrywkach dotarła do ćwierćfinału eliminując po drodze właśnie Śląsk, wydaje się być teraz głównym kandydatem do wygrania grupy. Do fazy pucharowej awansuje osiem najlepszych drużyn z każdej grupy.

W sumie w tym sezonie w Pucharze Europy zagra 20 drużyn z 14 krajów. Nie ma wśród nich zespołów z Rosji, które zostały wykluczone z powodu zbrojnej napaści państwa rosyjskiego na Ukrainę.