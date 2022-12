Był on pierwszym prezydentem ligi, powołanej w czerwcu 1946 roku w hotelu Commodore w Nowym Jorku, a następnie jej pełnomocnikiem (1949-1963).

Reklama

Do tej pory statuetka im. Podoloffa wręczana była najlepszemu (MVP) koszykarzowi sezonu zasadniczego. Nowa nagroda imienia pierwszego komisarza sugeruje, że trofeum dla MVP sezonu zasadniczego otrzyma nowy design i nowego „patrona”.

Trofeum to kryształowa kula rozczłonkowana na 82 panele (co jest nawiązaniem do liczby meczów w sezonie zasadniczym) umieszczona na postumencie złożonym z prostokątnej czarnej podstawy i z dwóch złotych, skrzyżowanych pierścieni symbolizujących Konferencje Wschodnią i Zachodnią.

Liga przedstawiła także nowy wygląd innych tradycyjnych trofeów, m.in. dla najlepszego szkoleniowca, której patronem jest słynny trener Boston Celtics, dziewięciokrotny mistrz NBA Red Auerbach. To kryształowy wysoki puchar, we wnętrzu którego, w górnej części kielicha, umieszczono podobiznę trenera złotego koloru. Przedstawia ona siedzącego na ławce trenerskiej Auerbacha, który w jednej ręce trzyma "plan gry", a w drugiej cygaro, z którym się nie rozstawał.