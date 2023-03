W tym sezonie Jovanovic był podstawowym zawodnikiem klubu ze stolicy Rumunii, w którym legitymował się bardzo dobrymi statystykami. Notował średnio 19,1 punktu, 6,5 asysty oraz 3,3 zbiórki na mecz.

Reklama

Nowy nabytek Trefla po raz pierwszy trafił do Polski w 2020 roku. Został wówczas graczem Śląska, z którym wywalczył w ekstraklasie trzecie miejsce. Na 40 spotkań aż 33 zakończył z dwucyfrowym dorobkiem punktowym; rzucał 14,1 pkt oraz miał 5,5 asysty i trzy zbiórki na mecz.

Reklama

Następny sezon Serb rozpoczął we Wrocławiu, ale już w październiku przeniósł się do Legii. W marcu 2022 roku jego umowa z warszawskim klubem została jednak rozwiązana za porozumieniem stron.

Strahinja jest zawodnikiem, który bardzo dobrze zna polską ligę. Jego pierwszym obowiązkiem - tak jak każdego innego koszykarza w naszym zespole - będzie wypełnianie założeń w obronie. Następnie liczymy na to, że w ataku będzie w stanie zastąpić kontuzjowanego Camerona Wellsa – powiedział trener sopockiego zespołu Zan Tabak, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Kontuzja Wellsa okazała się dość poważna. Badania wykazały uraz piszczeli, przez co amerykański rozgrywający będzie pauzował co najmniej sześć tygodni, a to oznacza, że najszybciej wróci do drużyny w fazie play off.

Kontuzjowani są także Jean Salumu i Garrett Nevels – obaj mieli problemy z łydką i z tego powodu nie wystąpili w ostatnim wygranym 84:79 spotkaniu w Ostrowie Wielkopolski z BM Stalą. Niewykluczone, że pojawią się na boisku już w niedzielę w konfrontacji we własnej hali z Eneą Zastalem BC Zielona Góra.

Trefl, który powinien liczyć się w walce o mistrzostwo Polski, zamierza pozyskać jeszcze jednego koszykarza.