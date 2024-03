James w przegranym 114:124 pojedynku z Denver Nuggets rzucił punktów 26 i ma ich na swoim koncie dokładnie 40 017.

James na parkietach ligi NBA gra od 2003 roku. Wtedy z numerem jeden w drafcie został wybrany przez Cleveland Cavaliers. W 2008 został najmłodszym koszykarzem w historii, który zdobył 10 000 punktów. Pięć lat później miał na koncie już 20 000 pkt (również jako najmłodszy w historii), a w 2018 roku 30 000.

Liczby te odnoszą się tylko do spotkań rozegranych w sezonie zasadniczym. James zdobył też 8 023 pkt w fazie play off.

39-latek w swoim dorobku może się pochwalić czterema mistrzowskimi tytułami (2012, 2013, 2016, 2020), wszystkie okraszone nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) finałów. Cztery raz był MVP sezonu (2009, 2010, 2012, 2013), a aż 20-krotnie, co jest rekordem, wybierano go do Meczu Gwiazd. Z reprezentacją USA w 2008 i 2012 roku zdobywał olimpijskie złoto.