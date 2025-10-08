Efektowny gol Pajor

Pajor mecz z Bayernem rozpoczęła w podstawowym składzie Barcelony. Polka na murawie przebywała do 73. minuty. W tym czasie dwukrotnie trafiła do siatki rywalek.

28-latka pierwszy raz na listę strzelczyń wpisała się już w 12. minucie. Piłka odbiła się od poprzeczki, a Pajor dobiła ją efektowna przewrotką. Drugą bramkę reprezentantka Polski zdobyła w 56. minucie.

Padilla-Bidas weszła na ostatni kwadrans

Pozostałe gole dla Barcelony strzeliły Claudia Pina (dwa), Alexia Putellas, Esmee Brugts i Salma Paralluelo. Autorką honorowego trafienia dla Bayernu była Klara Buehl.

Na ostatni kwadrans na boisku w barwach monachijskiej drużyny pojawiła się inna reprezentantka Polski, Natalia Padilla-Bidas.

Pajor pięć razy grała w finale Ligi Mistrzyń

W finale poprzedniej edycji Ligi Mistrzyń Barcelona przegrała z Arsenalem Londyn 0:1. Pajor wystąpiła po raz piąty w karierze w decydującym meczu elitarnych rozgrywek (wcześniej czterokrotnie w barwach VfL Wolfsburg), ale tego trofeum jeszcze nie zdobyła.

Piłkarki Arsenalu zaliczyły teraz falstart. Przegrały we wtorek u siebie z Olympique Lyon 1:2.