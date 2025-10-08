Wizerunek PZPN i Kuleszy do poprawy

Wynik i gra za kadencji Michała Probierza nie były na miarę oczekiwań. Kulesza od strony sportowej nie miał się czym chwalić. Teraz po zmianie selekcjonera na Jana Urbana nastąpiła poprawa, która daje na dzieję na przyszłość.

Prezes PZPN musi jednak cały czas pracować nad poprawą swojego wizerunku i organizacji, którą kieruje, bo ponownie polska piłka kojarzona jest z alkoholowymi aferami, a nie z sukcesami.

Prezes PZPN wyróżniony przez FIFA

Otoczkę wokół Kuleszy na pewno trochę poprawi ostatnie wyróżnienie, którego szef polskiej piłki dostąpił ze strony władz światowego futbolu. Jak informuje serwie "WP SportoweFakty" prezes PZPN i sekretarz generalny związku, Łukasz Wachowski zostali wybrani do komitetów stałych FIFA.

Członków komitetów powołuje Rada FIFA, czyli najwyższy organ decyzyjny światowej federacji w okresie między Kongresami FIFA. Komitety natomiast doradzają i wspierają Radę w odpowiednich obszarach swojej działalności.

Kulesza i Wachowski docenieni przez FIFA

Decyzją Rady FIFA Kulesza wszedł w skład komitetu ds. piłki nożnej olimpijskiej. Zajmuje się on sprawami związanymi z organizacją i rozwojem turniejów piłkarskich zarówno męskich, jak i kobiecych, na letnich igrzyskach olimpijskich.

Wachowski został natomiast członkiem komitetu ds. federacji członkowskich. W kompetencjach tego gremium są relacjami pomiędzy FIFA a federacjami-członkami. Ten komitet monitoruje również ewolucję statutów i regulacji FIFA, konfederacji oraz federacji członkowskich - informuje "WP SportoweFakty".