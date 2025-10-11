Najwierniejszy kibic obejrzał na żywo prawie 200 meczów w 50 krajach

Bjarne Petterson jest najwierniejszym kibicem reprezentacji Danii i od lat jeździ na jej mecze, których obejrzał na żywo już prawie 200 w 50 krajach. Był też na 20 turniejach mistrzostw świata i Europy, w których uczestniczyła Dania.

Byłem w Berlinie i wiedząc, że mecz zostanie rozegrany na Węgrzech pojechałem tam natychmiast, ale niestety nie zostałem wpuszczony na stadion i oglądałem go przez szparę w ogrodzeniu. Chociaż widziałem tylko jedną połowę boiska, to przyjazd tutaj wiele dla mnie znaczył - powiedział Bjarne Petterson kanałowi telewizji TV2.

Koszulka za wierność i doping

Dziennikarze TV2 opowiedzieli piłkarzom o samotnym fanie za płotem, z którym natychmiast skontaktował się pracownik duńskiej federacji (DBU) i poprosił, aby poczekał 15 minut przed stadionem. Od DBU dostałem bilet VIP na mecz z Grecją w niedzielę w Kopenhadze - pochwalił się najwierniejszy kibic reprezentacji Danii.

Później wyszedł kapitan Kasper Schmeichel i wręczył mi podpisaną przez wszystkich piłkarzy koszulkę z tego meczu. Jak podkreślił, był to prezent za niesłychaną wierność i doping, chociaż samotny, to słyszalny na kompletnie pustym stadionie - powiedział Petterson.