Zieliński trafił idealnie

W 49. min Zieliński otrzymał podanie od Pawła Wszołka, zgubił rywala w polu karnym i mocno uderzył lewą nogą. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki. 31-letni pomocnik strzelił 15 goli w 102 meczach w reprezentacji Polski.

Piękny gol Zielińskiego dał Polakom zwycięstwo nad Nową Zelandią. Mecz do zapomnienia
Piękny gol Zielińskiego dał Polakom zwycięstwo nad Nową Zelandią. Mecz do zapomnienia

To był ładny gol, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę, lecz piłka nożna to sport drużynowy. To była fajna akcja, a Paweł Wszołek mnie zauważył i posłał dobre podanie. Dziękuję mu za to. Nasza gra momentami mogła się podobać - ocenił zawodnik Interu Mediolan w TVP Sport.

Reprezentacja Polski lepsza od Litwy

Choć Polacy zachowali czyste konto, to Nowozelandczycy stworzyli kilka sytuacji. W Chorzowie padał deszcz, więc gra toczyła się na mokrej murawie.Momentami dobrze to wyglądało, a chwilami oddawaliśmy zbyt wiele pola rywalom. Boisko było ciężkie do grania. Trzeba było uważać. Najważniejsze, że wygraliśmy i zagrało paru nowych chłopaków. Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się wygrać, a kibice licznie nas dopingowali. Mamy dużo jakości w naszej drużynie i z pewnością stać nas na zwycięstwo nad Litwą, bo jesteśmy lepszym zespołem - powiedział Zieliński.

Urban sprawdził zmienników

Selekcjoner Jan Urban dał szansę zawodnikom rezerwowym. W pierwszym składzie wyszedł 20-letni obrońca Romy Jan Ziółkowski, który zadebiutował w drużynie narodowej. W bramce zagrał Bartłomiej Drągowski, a w drugiej połowie zastąpił go Kamil Grabara. Pierwszy raz od dawna w kadrze zagrał też środkowy pomocnik Kacper Kozłowski.

Każdy mecz w reprezentacji to jest coś wyjątkowego i przydatnego. Trener mógł sprawdzić zawodników, którzy dotychczas nie mieli za dużo okazji grać z orzełkiem na piersi w pierwszej reprezentacji. To był pozytywny test. Teraz zbieramy siły, żeby wygrać mecz na Litwie i zdobyć trzy punkty - oznajmił Zieliński.

W niedzielę Polacy zagrają w Kownie

Holandia z dorobkiem 13 pkt prowadzi w grupie G eliminacji MŚ. Drugie miejsce z 10 pkt zajmuje Polska. Tyle samo ma Finlandia, która rozegrała już jednak sześć spotkań, czyli o jedno więcej niż Holandia i Polska. Litwa z trzema „oczkami” jest czwarta.