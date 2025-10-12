Polacy poda wodzą Urbana są niepokonani

Reprezentacja Polski eliminacje zaczęła od zwycięstw z Maltą i Litwą. Później przyszła porażka z Finlandią, po której z funkcją selekcjonera kadry pożegnał się Michał Probierz. Nowym opiekunem w lipcu został Jan Urban. Pod jego wodzą biało-czerwoni najpierw niespodziewanie zremisowali z Holandią, a następnie zrewanżowali się Finom za porażkę z Helsinek.

W niedzielę okazję do rewanżu będą mieli Litwini. Na PGE Narodowym w Warszawie nasi niedzielni goście długo utrzymywali korzystny dla siebie remis. Dopiero w samej końcówce meczu Robert Lewandowski strzelił zwycięskiego gola.

Polacy w Kownie zagrają w roli faworyta, ale na łatwe punkty nie ma co liczyć. Litwini potrafią być groźni na własnym terenie. Przekonali się o tym Holendrzy. Liderzy naszej grupy musieli się sporo napocić, by pokonać gospodarzy. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem "Oranje" 3:2.

Polacy nadal liczą się w grze o bezpośredni awans

Dlatego naszym piłkarzom nie wolno zlekceważyć rywali lub pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji, bo może mieć to dla nas opłakane skutki. Polacy nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Ewentualna strata punktów praktycznie pozbawi drużynę Urbana szans na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, a tylko ono gwarantuje bezpośredni awans na mundial. Zespół z drugiej pozycji trafi do marcowych baraży.

W tabeli grupy G prowadzi Holandia z 13 punktami po pięciu meczach. Polska ma 10, tyle samo co trzecia Finlandia, która rozegrała o jedno spotkanie więcej. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

W Kownie Polska już kiedyś przegrała z Litwą

Bilans dotychczasowych meczów przemawia na korzyść reprezentacji Polski. Z 12 spotkań biało-czerwoni wygrali sześć, dwa przegrali, a w czterech przypadkach pojedynki zakończyły się remisem.

W Kownie, jak to będzie w niedzielę, obie jedenastki zmierzyły się już w marcu 2011. I tamten pojedynek nie zapisał się pozytywnie w historii polskiego futbolu. Na boisku gospodarze wygrali 2:0.