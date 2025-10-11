Urban poinformował o kontuzji Frankowskiego

Frankowski kontuzji doznał w czwartkowym meczu towarzyskim z Nową Zelandią. Już po ostatnim gwizdku sędziego o tym fakcie poinformował opiekun naszej kadry. Urban od razu zaznaczył, że jego udział w pojedynku z Litwą jest wykluczony.

Reklama

Drągowski ma kłopoty z plecami, Frankowski z udem

Frankowski niestety nie jest jedynym z powołanych piłkarzy, który nie będzie mógł zagrać w niedzielę w Kownie. Portal "Łączy nas piłka" poinformował, że ze składu wypadł również Drągowski. Bramkarz reprezentacji Polski jest kontuzjowany.

Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek - powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Reprezentacja Polski wiceliderem grupy G

Reprezentacja Polski w niedzielę o godz. 20.45 czasu polskiego zmierzą się w Kownie z Litwą w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata. Po pięciu rozegranych meczach nasze orły zajmują drugie miejsce w tabeli grupy G. Liderem jest Holandia, która nad Polakami ma trzy punkty przewagi.

Bezpośredni awans na mundial uzyska tylko zwycięzca grupy. Drużyna, która zakończy eliminacje na drugim miejscu w tabeli będzie miała prawo gry w barażach.