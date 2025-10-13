Pajor zeszła z boiska ze łzami w oczach

Pajor przyjechała przed południem do Ciutat Esportiva, gdzie znajduje się centrum medyczne klubu. 28-letnia zawodniczka przeszła badania po tym, jak w niedzielnym meczu 7. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy na wyjeździe z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0, zeszła w drugiej połowie z boiska ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana.

Wstępna diagnoza była koszmarna dla Pajor

Badania wykazały „uraz kompleksu tylno-bocznego prawego kolana bez innych powiązanych urazów”. To cud! Pajor będzie wyłączona z gry tylko od czterech do sześciu tygodni! - skomentował wyniki badań kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Przed ich ogłoszeniem w hiszpańskich mediach obawiano się najgorszego scenariusza, czyli zerwania więzadeł krzyżowych w prawym kolanie, co mogłoby wykluczyć podstawową zawodniczkę Barcelony nawet na rok.

Pajor nie zagra z Realem i Chelsea

Pajor ominą listopadowe spotkania w lidze hiszpańskiej przeciwko Realowi Madryt, a następnie przeciwko Chelsea Londyn w Lidze Mistrzyń. Nie zagra również w towarzyskich spotkaniach reprezentacji Polski z Holandią i Walią, zaplanowanych pod koniec października.

Pajor zajęła 8. miejsce plebiscycie Złotej Piłki

Pajor jest najlepszą polską piłkarką w historii i liderką reprezentacji. We wrześniu napastniczka Barcelony, która przyszła do Katalonii latem 2024 r. z niemieckiego VfL Wolfsburg, na gali plebiscytu Złota Piłka magazynu „France Football”, w którym zajęła ósme miejsce, otrzymała nagrodę dla najskuteczniejszej zawodniczki sezonu 2024/25.

W zeszłym sezonie Pajor strzeliła 52 gole - 43 w Barcelonie i dziewięć w reprezentacji Polski. W obecnym prowadzi – wraz z koleżanką z drużyny Claudią Piną - w klasyfikacji najlepszych strzelczyń sezonu z sześcioma bramkami na koncie.