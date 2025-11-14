Polacy mają szanse na pierwsze miejsce, ale baraże bardziej realne

We wrześniu reprezentacja Polski pod wodzą debiutującego w roli selekcjonera Jana Urbana sprawiła niespodziankę i zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1. Opiekun biało-czerwonych przed rewanżem zapowiada, że jego podopieczni nie zamierzają się tylko bronić i czekać na kontrataki.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Zwycięstwo nad Holendrami pozwoli biało-czerwonym przedłużyć nadzieję na zajęcie pierwszego miejsca w grupie G, które daje bezpośredni awans do mistrzostw świata. Druga lokata oznaczać będzie konieczność walki o mundial w marcowych barażach.

Jednak nie wszystko zależy od podopiecznych Urbana. Nawet komplet punktów w piątkowym pojedynku z Holandią i zwycięstwo w ostatniej kolejce eliminacji (w poniedziałek) z Maltą nie zapewni naszym piłkarzom pierwszego miejsca.

Co musi się stać, by Polska wyprzedziła Holandię?

Polacy zajmują drugie miejsce z 13 punktami z sześciu meczów. Holandia zgromadziła 16, a trzecia Finlandia - 10, ale rozegrała o jedno spotkanie więcej. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty. Holandię oprócz meczu z naszymi orłami czeka jeszcze potyczka z Litwą. Natomiast Finlandia skonfrontuje się z Maltą.

W przypadku równej liczby punktów czynnikiem decydującym o kolejności w tabeli zdecyduje różnica bramek. Holendrzy mają ją na poziomie +19, Polacy +6, a Finowie -5. Zatem gdyby Polacy pokonali Holandię i Maltę, mogliby wyprzedzić Holandię tylko wówczas, gdyby ta straciła punkty w ostatniej kolejce z Litwą. Natomiast jeśli poniosą dwie porażki, stracą drugie miejsce na rzecz Finlandii tylko wówczas, gdy rywale ograją Maltę i przy okazji odrobią straty w bilansie bramkowym.

Reklama

W takim składzie Polska rozpocznie mecz z Holandią

Przed piątkowym meczem selekcjoner reprezentacji Polski ma kilka problemów kadrowych. Jan Urban nie może skorzystać z usług kontuzjowanych: Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka i Krzysztofa Piątka oraz pauzujących za nadmierną liczbę żółtych kartek: Przemysława Wiśniewskiego i Bartosza Slisza.

Prawdopodobnie biało-czerwoni spotkanie z Holandią rozpoczną w następującym składzie: Kamil Grabara - Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Nicola Zalewski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Włoch sędzią meczu Polska - Holandia

Maurizio Mariani będzie głównym arbitrem spotkania Polska - Holandia. 43-letniemu arbitrowi z Włoch na liniach będą asystować rodacy: Daniele Bindoni i Alberto Tegoni, natomiast na sędziego technicznego został wyznaczony Daniele Chiffi. Za VAR będzie odpowiedzialny Marco Di Bello, a pomagać mu będzie Valerio Marini.

Dla Marianiego nie będzie to pierwsza wizyta na PGE Narodowym. W 2021 roku w Warszawie prowadził wygrany przez Polaków 4:1 mecz z Albanią 4:1. Włoski arbiter znany jest też naszym rywalom, ale dla nich nie pokazał się szczęśliwy. W 2023 roku sędziował Holendrom przegrany aż 0:4 pojedynek z Francuzami.

Historia meczów Polska - Holandia

Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą 21 razy. Tylko trzy z tych pojedynków zakończyły się zwycięstwami Polaków. Ostatni raz Holendrów udało się nam pokonać w 1979 roku. Bilans spotkań uzupełnia osiem remisów i dziesięć porażek. Bramki: 21-31 na niekorzyść biało-czerwonych.

01.05.1968, Warszawa: Polska - Holandia 0:0

07.05.1969, Rotterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) el. MŚ

07.09.1969, Chorzów: Polska - Holandia 2:1 (0:1) el. MŚ

10.10.1973, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:1)

10.09.1975, Chorzów: Polska - Holandia 4:1 (2:0) el. ME

15.10.1975, Amsterdam: Holandia - Polska 3:0 (1:0) el. ME

02.05.1979, Chorzów: Polska - Holandia 2:0 (1:0) el. ME

17.10.1979, Amsterdam: Holandia - Polska 1:1 (0:1) el. ME

19.11.1986, Amsterdam: Holandia - Polska 0:0 el. ME

14.10.1987, Zabrze: Polska - Holandia 0:2 (0:2) el. ME

11.09.1991, Eindhoven: Holandia - Polska 1:1 (0:0)

14.10.1992, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (1:2) el. MŚ

17.11.1993, Poznań: Polska - Holandia 1:3 (1:1) el. MŚ

04.06.2000, Lozanna: Polska - Holandia 1:3 (1:1)

01.06.2016, Gdańsk: Polska - Holandia 1:2 (0:1)

04.09.2020, Amsterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) LN

18.11.2020, Chorzów: Polska - Holandia 1:2 (1:0) LN

11.06.2022, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (0:1) LN

22.09.2022, Warszawa: Polska - Holandia 0:2 (0:1) LN

16.06.2024, Hamburg: Polska - Holandia 1:2 (1:1) ME

04.09.2025, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:0) el. MŚ

Gdzie oglądać mecz Polska - Holandia? Transmisja na żywo

Mecz Polska - Holandia rozpocznie się w piątek 14 listopada o godz. 20.45. Transmisję na żywo z PGE Narodowego przeprowadzą TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Dla kibiców, którzy preferują oglądanie online, mecz będzie dostępny na tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.