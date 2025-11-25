Rudko chciał uciec do Azerbejdżanu

Rudko do Poznania trafił w lipcu 2022 roku, ale już niecały rok później opuścił stolicę Wielkopolski. Po rozstaniu Lechem 33-latek wrócił za naszą wschodnią granicę. Najpierw bronił bramki Metalista Charków. Następnie związał się z Szachtarem Donieck, a ostatnio grał w barwach Czornomorca Odessa.

Reklama

Były golkiper Lecha swoją piłkarską karierę planował kontynuować w Azerbejdżanie. Rudko dostał ofertę z tamtejszej Gabali i zamierzał z niej skorzystać. Pojawił się jednak spory problem. W związku z toczącą się wojną w Ukrainie mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać terytorium swojej ojczyzny.

Rudko złapany na granicy

Rudko nie miał zgody na wyjazd z Ukrainy, a był już objęty mobilizacją. Dlatego próbował nielegalnie przekroczyć granicę. Zapłacił osiem tysięcy dolarów osobom, które miały mu pomóc w ucieczce. Próba zakończyła się niepowodzeniem. Były bramkarz Lecha został złapany.

Były bramkarz Lecha musi zapłacić grzywnę

Rudko stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Ukraiński bramkarz został ukarany grzywną. Musi zapłacić równowartość 1200 złotych. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 15 dni, to kwota wzrośnie dwukrotnie.