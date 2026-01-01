Operacja trwała prawie trzy godziny

Jak poinformował dziennik "AS", 52-letni obecnie Roberto Carlos początkowo zgłosił się na badania nogi. Chodziło o mały zakrzep krwi, jednak rezonans magnetyczny wykazał nieprawidłowości w pracy serca i lekarze podjęli decyzję o natychmiastowej operacji.

Reklama

Zabieg przedłużył się do prawie trzech godzin, ale - jak podaje dziennik - zakończył się sukcesem. Brazylijczyk ma pozostać jeszcze dwa dni w szpitalu w Sao Paulo. Czuję się dobrze, jestem pod ścisłą obserwacją – cytuje go "AS".

Carlos w CV ma się czym pochwalić

W czasach kariery piłkarskiej Roberto Carlos był uważany za najlepszego lewego obrońcę na świecie. Trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt, w którym występował w latach 1996-2007.

Rozegrał 125 meczów w reprezentacji Brazylii i strzelił dla niej 10 goli (niektóre źródła podają - 11). W 2002 roku zdobył mistrzostwo świata, a cztery lata wcześniej wicemistrzostwo.