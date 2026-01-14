Gol Mane zapewnił awans do finału
W pierwszej połowie "Lwy Terangi" straciły swojego kapitana, doświadczonego obrońcę Kalidou Koulibaly’ego. Były piłkarz m.in. Napoli czy Chelsea Londyn musiał już w 23. minucie opuścić boisko z powodu kontuzji.
To nie przeszkodziło jednak Senegalczykom w odniesieniu zwycięstwa. Jedyną bramkę zdobył w 78. min Sadio Mane, były piłkarz Liverpoolu, gdzie grał u boku swojego środowego rywala Mohameda Salaha.
Senegal może powtórzyć sukces z 2022 roku
Senegal ma szansę na drugi w historii triumf w tym turnieju. Jedyny dotychczasowy tytuł wywalczył w 2022 roku w Kamerunie, pokonując w finale... Egipt.
Pokonani w półfinałach zagrają w sobotę w Casablance o brązowy medal. Mecz o tytuł odbędzie się dzień później w Rabacie.
