Carrick z Manchesterem sięgał po trofea

Carrick był piłkarzem Manchesteru United w latach 2006-18. Wywalczył z nimi liczne trofea, m.in. pięć razy był mistrzem Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Karierę trenerską rozpoczął w tym klubie jako szkoleniowiec tymczasowy w 2021 roku, a w latach 2022-25 prowadził Middlesbrough.

Reklama

Michael to wspaniały trener i wie dokładnie, czego potrzeba, żeby Manchester United zwyciężał - skomentował dyrektor ds. futbolu Jason Wilcox, cytowany w komunikacie.

Manchester traci do lidera 17 punktów

Po 21 kolejkach angielskiej Premier League drużyna z Manchesteru zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 32 punktów. Prowadzący Arsenal Londyn zgromadził 49. W niedzielę Manchester United przegrał mecz Pucharu Anglii - z Brighton & Hove Albion 1:2.