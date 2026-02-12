Liga Narodów wystartuje na jesieni
Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA. Faza grupowa Ligi Narodów potrwa od września do listopada tego roku.
Rozgrywki rozpoczną się jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.
Probierz "spuścił" reprezentację do Dywizji B
Biało-czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku. Nasi piłkarze zajęli ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.
Portugalia broni trofeum
Faza grupowa Ligi Narodów zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14. i 15-17.). Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.
- Podział na grupy 5. edycji Ligi Narodów
- A1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja
- A2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja
- A3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy
- A4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia
- B1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna
- B2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna
- B3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo
- B4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja
- C1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino
- C2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/Gibraltar*
- C3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia
- C4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/Malta*
- D1: Łotwa/Gibraltar*, Luksemburg/Malta*, Andora
- D2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein
- * - w marcu odbędą się baraże decydujące o przydziale do odpowiedniej dywizji
- Terminy meczów
- kolejka 1: 24-26 września 2026
- kolejka 2: 27-29 września 2026
- kolejka 3: 30 września - 3 października 2026
- kolejka 4: 4-6 października 2026
- kolejka 5: 12-14 listopada 2026
- kolejka 6: 15-17 listopada 2026
- ćwierćfinały dywizji A: 25-30 marca 2027
- baraże w niższych dywizjach: 25-30 marca 2027
- turniej finałowy dywizji A: 9-13 czerwca 2027
