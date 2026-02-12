Liga Narodów wystartuje na jesieni

Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA. Faza grupowa Ligi Narodów potrwa od września do listopada tego roku.

Rozgrywki rozpoczną się jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.

Probierz "spuścił" reprezentację do Dywizji B

Biało-czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku. Nasi piłkarze zajęli ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.

Portugalia broni trofeum

Faza grupowa Ligi Narodów zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14. i 15-17.). Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.

Podział na grupy 5. edycji Ligi Narodów

A1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja

A2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja

A3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy

A4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia

B1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna

B2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna

B3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo

B4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja

C1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino

C2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/Gibraltar*

C3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia

C4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/Malta*

D1: Łotwa/Gibraltar*, Luksemburg/Malta*, Andora

D2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein

* - w marcu odbędą się baraże decydujące o przydziale do odpowiedniej dywizji