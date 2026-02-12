Liga Narodów wystartuje na jesieni

Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA. Faza grupowa Ligi Narodów potrwa od września do listopada tego roku.

Reklama
Kuriozalna sytuacja w reprezentacji Polski. Jan Urban potwierdził, że to nie plotka
Kuriozalna sytuacja w reprezentacji Polski. Jan Urban potwierdził, że to nie plotka

Zobacz również

Rozgrywki rozpoczną się jesienią tego roku, ale nowością będzie dużo dłuższe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października. Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozgrają aż cztery kolejki Ligi Narodów, między 24 września a 6 października. Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.

Probierz "spuścił" reprezentację do Dywizji B

Biało-czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku. Nasi piłkarze zajęli ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.

Portugalia broni trofeum

Faza grupowa Ligi Narodów zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14. i 15-17.). Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.

  • Podział na grupy 5. edycji Ligi Narodów
  • A1: Francja, Włochy, Belgia, Turcja
  • A2: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja
  • A3: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy
  • A4: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia
  • B1: Szkocja, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia Północna
  • B2: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna
  • B3: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo
  • B4: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja
  • C1: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino
  • C2: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/Gibraltar*
  • C3: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia
  • C4: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/Malta*
  • D1: Łotwa/Gibraltar*, Luksemburg/Malta*, Andora
  • D2: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein
  • * - w marcu odbędą się baraże decydujące o przydziale do odpowiedniej dywizji
  • Terminy meczów
  • kolejka 1: 24-26 września 2026
  • kolejka 2: 27-29 września 2026
  • kolejka 3: 30 września - 3 października 2026
  • kolejka 4: 4-6 października 2026
  • kolejka 5: 12-14 listopada 2026
  • kolejka 6: 15-17 listopada 2026
  • ćwierćfinały dywizji A: 25-30 marca 2027
  • baraże w niższych dywizjach: 25-30 marca 2027
  • turniej finałowy dywizji A: 9-13 czerwca 2027