Autokar z piłkarzami wpadł do rowu
Informację o przełożeniu meczu i wyznaczeniu nowego terminu na 3 października ogłosiły w piątek piłkarskie federacje obu krajów. Jak dodano, decyzja została potwierdzona przez UEFA.
Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. Pojazd, którym przewożono młodzieżową drużynę Luksemburga do hotelu ze stadionu, na którym następnego dnia miał się odbyć mecz, wpadł do przydrożnego rowu po tym, jak kierowca źle się poczuł.
Kierowca miał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków
Pięciu piłkarzy odniosło niewielkie obrażenia- skaleczenia i siniaki. Na szczęście urazy okazały się niegroźne i wszyscy poszkodowaniu już opuścili szpital.
Jak poinformowała firma transportowa, kierowca autokaru nie miał wcześniej wypadków, a jego ostatnie badania lekarskie były prawidłowe. Potwierdzono również, że „posiadał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków”. Jeżeli chodzi o autokar, badanie techniczne pojazdu były przeprowadzone w lipcu i „nie wydaje się, aby miał jakiekolwiek wady mechaniczne”.
